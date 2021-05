Európska komisia schválila veľkú schému pomoci pre cestovný ruch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) finálne schválila veľkú schému štátnej pomoci pre subjekty v cestovnom ruchu, na ktorú by malo byť vyčlenených zo štátneho rozpočtu ďalších 37 miliónov eur. Informovala o tom dnes prostredníctvom sociálnych sietí štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková V praxi to podľa nej znamená, že aj takto bude môcť rezort dopravy pomôcť podnikom, ktoré v predchádzajúcej výzve de minimis s maximálnou pomocou do 200-tisíc eur nemohli odškodniť, aby mohli lepšie znášať následky pandémie koronavírusu. Ministerstvo dopravy podľa Kataríny Brunckovej očakáva, že po formálnom schválení vládou už bude môcť budúci týždeň predstaviť detaily pripravovanej výzvy pre väčšie firmy, ktoré pôsobia v domácom cestovnom ruchu vrátane gastrosektoru. Podobne rezort ešte bude musieť dostať k dispozícii financie zo strany ministerstva financií.