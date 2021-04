Budúcnosť futbalu alebo chamtivosť mocných? Silná dvanástka ohlásila lukratívny projekt Superligy

Mocní sú presvedčení o životaschopnosti projektu

UEFA sa chce brániť a má podporu

Dve desaťčlenné skupiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vzniká Superliga mocných klubov, čo môže znamenať poriadne zemetrasenie v európskom futbale. Silná dvanástka Manchester United Tottenham (všetci Angl.), FC Barcelona Atlético Madrid (Šp.), Inter Miláno Juventus Turín (Tal.) dala svetu na známosť, že sa podpísala pod vznik najsilnejšej klubovej súťaže v histórii futbalu.Iniciátorom aj predsedom tohto nového "hviezdneho" projektu je prezident "bieleho baletu" Florentino Pérez , mužom číslo dva by sa mal stať Andrea Agnelli z Juventusu Turín."Tešíme sa na atraktívne zápasy a tiež na spoluprácu s Európskou futbalovou úniou (UEFA) Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) . Veríme, že spoločne budeme vytvárať čo najlepšie podmienky pre fungovanie novej súťaže ako aj futbalu v Európe ako celku," píše sa vo vyhlásení silnej dvanástky, cituje z neho aj web iDnes.cz.Mocní európskeho futbalu sú presvedčení o životaschopnosti svojho nového projektu, aj keď rátali aj s účasťou nemeckých a francúzskych klubov. Tie zatiaľ svoj podpis pod spoločnú iniciatívu nedali vrátane dvoch finalistov vlaňajšej Ligy majstrov FC Bayern Mníchov Také jednoduché to určite nebude. UEFA a FIFA nemá pre novú súťaž futbalovej smotánky pochopenie a dokonca hrozí konkrétnymi sankciami.Hráči z klubovej elitnej dvanástky by v prípade uvedenia Superligy do života dostali zákaz hrať zápasy za svoje reprezentačné tímy. Zo slovenského pohľadu by sa táto hrozba aktuálne týkala Milana Škriniara z Interu Miláno. UEFA tvrdí, že vo veci boja proti Superlige má podporu od vedenia najväčších ligových súťaží v Európe."Ak sa Superliga začne hrať, budeme sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami. Spoločne sa postavíme voči tomuto cynickému zámeru, ktorý je postavený len na záujmoch niekoľkých klubov. Súčasný svet potrebuje gestá solidarity a nie ďalšieho rozdeľovania. Futbal je založený na súťaživosti a tak to aj zostane," píše sa v stanovisku UEFA.Rovnako sa v tomto stanovisku objavili aj slová vďaky klubom, ktoré sa nepridali k novej súťaži: "Chceme sa poďakovať najmä nemeckým a francúzskym klubom. Vyzývame všetkých ľudí vrátane fanúšikov aj politických špičiek, aby nám pomohli bojovať proti vzniku Superligy. Tento sebecký prístup menšiny sa musí skončiť.""Som znechutený. Toto nemá s budúcnosťou futbalu nič spoločné, len so záujmami úzkej skupiny klubov," uviedol pre Sky Sport bývalý anglický reprezentačný obranca Gary Neville . Ďalší niekdajší hráč "červených diablov" Roy Keane podporil tieto slová: "Celý tento projekt je čistá chamtivosť."Zatiaľ nie je jasné, kedy by sa Superliga začala hrať a s akým formátom. Najskorší termín štartu sa odhaduje na súťažný ročník 2022/2023 s 20 mužstvami.Zakladajúca dvanásta plus ďalšie tri tímy by tvorili každoročný základ účastníkov, zostávajúcich päť tímov by sa menilo podľa stanovených postupových pravidiel. Hralo by sa vo dvoch desaťčlenných skupinách, z ktorých vzíde určitý počet účastníkov play-off.Účastníci Superligy chcú naďalej zotrvať aj vo svojich domácich ligových súťažiach. Otázne je, či im to UEFA dovolí."Tento nový turnaj zabezpečí výrazne väčší ekonomický rast a podporu celému európskemu futbalu v podobe dlhodobých a neobmedzených platieb solidarity, kompenzačných poplatkov, ktoré budú rásť v súlade s príjmami celej súťaže," napísali vo svojom vyhlásení zakladatelia Superligy.