Zvolen má na dosah finále Tipos extraligy, Slovanisti neuspeli ani v druhom domácom zápase (video)

Šťastie praje pripraveným

Góly dostali v oslabení

Neskladáme zbrane

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Tridsaťtri striel na bránku, dva presilovkové góly, ale aj štyri žŕdky a viacero pukov poskakujúcich v bránkovisku, ktoré neskončili za čiarou. Hokejisti Slovana Bratislava vo štvrtom zápase semifinále play-off podali dosiaľ najlepší výkon, ale víťazstvo 4:2 si domov odviezli Zvolenčania . A spolu s ním aj ďalšiu dávku sebavedomia, keďže v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:1 a sú blízko veľkého finále."Minimálne 85 % zápasu sme boli lepší, ale nevyhrali sme. Nevyužili sme naše šance, tých žŕdiek či pukov ležiacich v bránkovisku bolo priveľa, nedokázali sme ich pretlačiť do siete. Zvolen bol šťastnejší, ale aj to patrí k play-off. Ak nebudeme dávať góly, nemôžeme vyhrať. Rozhodujúca bola asi prvá tretina. Mali sme v nej dobré tempo, dohrávali súboje, ale nepremenili sme šance,“ povedal obranca Slovana Juraj Valach na webe HockeySlovakia.sk.Dva zvolenské góly strelil Juraj Mikúš . Najprv v 15. min vyrovnal na 1:1 a v polovici zápasu prvýkrát dostal hostí zo Zvolena do vedenia. Po zápase vyslovil uznanie za výkon aj súperovi."Slovan nám robil veľké problémy, mali sme aj kopec šťastia. Zasa aj oni mali šťastie u nás, po prvých dvoch stretnutiach sme mohli pokojne viesť 2:0. Šťastie však praje pripraveným a je potrebné mu ísť oproti. Je škoda, že nevieme udržať chladnejšiu hlavu a za stavu 3:1 si to postrážiť,“ tvrdil 34-ročný skúsený center.Oba góly dostali Zvolenčania v oslabení. Slovan strelil v štyroch stretnutiach semifinále dokopy osem gólov, v hre piatich proti piatim len dva. "Chvíľami sa cítim, ako keď som sa postavil proti CSKA, Petrohradu či Dinamu Moskva. Len som sa pozeral, kam lieta puk. Slovanisti majú veľa možností, ako realizovať presilovku. Harris sa tlačí do bránky, Gašpar výborne strieľa, hrajú to cez O’Donnella či Ranforda. Sú to výborní hráči. Verím, že v ďalšom stretnutí budeme už menej vylučovaní, lebo nás to stojí veľa síl,“ zamyslel sa Mikúš.Už v stredu večer po 19.00 h sa môže rozhodnúť o prvom finalistov Tipos extraligy. Zvolenčania si uvedomujú, že majú tri "mečbaly", ale v boji o zlato sa ešte nevidia."Radi by sme sériu uzavreli, ale je treba sa pozrieť aj na súper. Hrá fyzicky, budeme to mať s ním ešte ťažké. Aj jemu však ubúdajú sily a taktickým výkonom ho môžeme zdolať. Musíme hrať s emóciami, ale v rámci noriem,“ doplnil Mikúš na webe SZĽH."Neskladáme zbrane, nie je ešte koniec. Máme silný tím. Zvolen síce hrá výborne, ale my ideme na jeho ľad po výhru. Urobíme preto všetko. Osobne mám rád vyhrotené zápasy a taký nás čaká už v stredu,“ kontroval hráč Slovana Valach.