Budúcnosť INAK otvára brány nového centra v Prešove

Trojročný program pomôže mestu

Od Trnavy po Prešov, program je otvorený aj pre deti z Ukrajiny

Budúcnosť mieri do ďalších regiónov

"Je to pre nás v Nadácii Pontis aj v prostredí tímu Budúcnosť INAK veľký deň. Mesiace príprav sme úspešne pretavili do otvorenia nového centra v ZŠ Važecká, kde môžu desiatky detí rozvíjať svoj talent a rozširovať obzory. Popri Trnave a Zvolene tak vďaka spolupráci s partnermi z Mesta Prešov a z UNICEF otvárame už tretie centrum na Slovensku a verím, že čoskoro ich bude ešte viac," uviedla Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis "V bezpečnom prostredí pod vedením našej koordinátorky Martiny Vangorovej spoznajú prešovské žiačky a žiaci na druhom stupni ZŠ inšpiratívnych ľudí z prostredia vedy, kultúry, či biznisu, naučia sa využívať moderné digitálne technológie, no najmä dostanú priestor na sebarealizáciu. Jedným z cieľov programu je zlepšovať život v komunite. Mladí účastníci a účastníčky programu tak cez projektové vzdelávanie dostanú možnosť sami navrhnúť pozitívne zmeny pre svoje okolie," dodala M. Kolesárová.Cieľom sociálnej inovácie Budúcnosť INAK je vytvoriť 11- až 15-ročným deťom bezpečný priestor po vyučovaní, kde môžu zmysluplne tráviť čas. Priestor, v ktorom sa môžu realizovať, či naučiť sa spolupracovať v tíme. Ide o neformálne inovatívne vzdelávanie s prístupom k moderným digitálnym technológiám, súčasťou programu sú aj návštevy top firiem na Slovensku a prednášky inšpiratívnych osobností z oblasti biznisu a technológií.V Základnej škole Važecká vzniká mimoškolský coworkingový klub s IT vybavením, dielničkou "makerspace" a oddychovou zónou. "Účastníci projektu budú mať prístup do centra 4x do týždňa. Súčasťou tohto priestoru bude aj 3-ročné inovatívne vzdelávanie zamerané na rozvoj podnikavosti a digitálnych zručností. Mládeži sa budú individuálne venovať mentori z rôznych sfér, či už ide o biznis, verejnú správu alebo tretí sektor. Zároveň tu budú môcť mladí pracovať na vlastných projektoch, akýchsi mini start-upoch, v ktorých navrhnú riešenia na problémy v ich komunite," povedal primátor mesta Prešov František Oľha.Primátor dodal, že výsledkom naberania IT zručností v rámci tohto programu nemá byť iba získanie základných znalostí k bežnému využívaniu výpočtových technológií. "Nepôjde iba o nejaký počítačový krúžok, tento 3-ročný program má potenciál. Mladých ľudí môže napríklad pripraviť v IT sfére na navrhovanie vlastných projektov, či zapojenie sa do mestského Hackathonu, kde IT nadšenci hľadajú reálne smart riešenia pre samosprávy."Viceprimátor Peter Krajňák potvrdil, že otvorenie centra zapadá do vízie kvalitného vzdelávania v Prešove: "Som veľmi rád, že program Budúcnosť INAK prichádza do Prešova a bude svojím zameraním a metodickým prístupom formovať žiakov na jednej z našich škôl. Podpora rozvoja talentov je jednou z priorít mesta Prešov, a preto by sme v budúcnosti chceli tieto prvky aplikovať do učebného systému aj na ďalších prešovských školách."Program Budúcnosť INAK má za sebou štvrtý rok realizácie v pilotnom centre Trnava, po ktorom sa rozšíril aj do Zvolena. Program obstál aj počas pandemických rokov, kedy mal priestor reflektovať jeho obsah a dopad. Koordinátori sa stretli so silnou potrebou u detí, ktoré v programe nachádzali bezpečné prostredie, miesto na realizáciu a osobný rast. Hlavným cieľom programu stále bolo rozvíjať zručnosti potrebné pre 21. storočie a účastníkov a účastníčky viesť k tomu, aby prinášali zmenu do prostredia, v ktorom žijú. Dvere prešovského centra sú od začiatku otvorené aj pre ukrajinské deti, ktoré v posledných rokoch rozšírili žiacky kolektív v ZŠ Važecká. Organizátori programu pre ne pripravili hneď na začiatku školského roka informačný plagát v ukrajinskom jazyku.Nadácia Pontis má záujem, aby program ďalej rástol a šíril sa. "Okrem našich troch centier, ktoré fungujú pod Nadáciou Pontis, hľadáme partnerov, ktorí by program realizovali vo svojich mestách," hovorí výkonná riaditeľka Nadácie Pontis M. Kolesárová. V týchto dňoch bola preto zverejnená výzva, do ktorej sa môžu prihlásiť školy, občianske organizácie, či samosprávy. Konkrétne podmienky výzvy nájdete na tomto linku