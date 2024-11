Spoločnosti očakávajú výrazný nárast rizík, s ich riadením môže pomôcť aj umelá inteligencia

Tempo transformácie rizík sa zvyšuje – dôležité budú technológie

Efektívna integrácia pomáha lepšiemu rozhodovaniu

Umelá inteligencia bude kľúčovým nástrojom pre riadenie rizík

O prieskume

7.11.2024 (SITA.sk) - Riadenie rizík je zložitejšie a náročnejšie v dôsledku zvyšovania tempa digitálnej transformácie. Z globálneho prieskumu spoločnosti KPMG Future of Risk , ktorého sa zúčastnilo 400 vedúcich pracovníkov, vyplynulo, že 61 % z nich očakáva v nasledujúcich troch až piatich rokoch výrazný nárast úrovne rizík, za ktoré budú zodpovední.Odborníci na riadenie rizík si uvedomujú potrebu riešiť výzvy, ktoré prináša rýchlo sa meniace geopolitické a finančné prostredie. V najbližšom roku až troch rokoch zamerajú predovšetkým na proaktívnu adaptáciu na nové typy rizík. Ich druhou najväčšou prioritou bude využitie pokročilej analytiky a umelej inteligencie pri riadení rizík.Narastajúce externé riziká a interné výzvy v posledných rokoch priniesli zvýšené nároky, čo sa týka produktivity a efektivity, na odborníkov na riadenie rizík. Prieskum ukázal, že veľká väčšina (90 %) respondentov sa domnieva, že tempo transformácie riadenia rizík sa kvôli novým technológiám zvýšilo, z toho 56 % uviedlo, že sa zvýšilo prudko.V priebehu nasledujúceho jedného až troch rokov bude hlavnou prioritou respondentov aktívne sa prispôsobiť novým typom rizík, ako sú napríklad riziká v oblasti umelej inteligencie, geopolitické riziká, riziká týkajúce sa reputácie, ESG, IT a kybernetické riziká. Ako svoju druhú prioritou uviedli zavedenie pokročilej analytiky a umelej inteligencie.41 % vedúcich pracovníkov očakáva, že v nasledujúcich 12 mesiacoch vynaloží viac ako polovicu svojho rozpočtu na technológie, pričom v predchádzajúcom roku to bolo len 28 %."Vedúci pracovníci, či už na oddelení riadenia rizík, ako aj z ostatných oddelení, očakávajú výrazný nárast rizík, ktoré budú musieť v najbližších rokoch manažovať. Kľúčom k úspešnej transformácii odvetvia je efektívne vedenie, ktoré zabezpečí integráciu riadenia rizík na všetkých úrovniach firmy," uviedol Pavol Adamec, Výkonný riaditeľ, Riadenie rizík, KPMG na Slovensku.Experti na riadenie rizík si uvedomujú potrebu spolupráce medzi svojim oddelením a širšími strategickými, prevádzkovými a finančnými oddeleniami podniku. 68 % opýtaných sa domnieva, že integrácia a prepojenie systémov, oblastí a procesov riadenia rizík výrazne zvýšili efektívnosť rozhodovania. Avšak len 46 % respondentov hodnotí aktuálnu úroveň spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami ako primeranú.Okrem toho väčšina generálnych riaditeľov a prevádzkových riaditeľov (66 %) a manažérov rizík (57 %) sa domnieva, že pracovné skupiny naprieč oddeleniami, spolupráca a komunikácia sú nevyhnutné na lepšie pochopenie pravdepodobnosti a vplyvu rozsiahlych udalostí a na rozvoj väčšej odolnosti a agility.Technologický pokrok sa zrýchľuje, čo umožňuje odborníkom na riziká lepšie riadiť zmeny, no na druhej strane sa s novými technológiami objavujú nové riziká.Prieskum zistil, že umelá inteligencia a generatívna umelá inteligencia sú najvyužívanejšími typmi technológií, ktoré pomáhajú manažérom pokryť nové úlohy v rámci riadenia rizík. Umožňujú im lepšie filtrovať údaje, rozpoznávať trendy a navrhovať riešenia. Do týchto technológií plánujú respondenti investovať najviac prostriedkov v najbližších troch až piatich rokoch.Prieskum KPMG Future of Risk sa uskutočnil vo februári a marci 2024 medzi 400 vedúcimi pracovníkmi zo Európy, Severnej Ameriky, Číny, Japonska a Austrálie. Prieskumu sa zúčastnili predstavitelia spoločností pôsobiacich v 11 rôznych odvetviach, generujúcich viac ako 500 miliónov dolárov ročne.Informačný servis