Budúcnosť Poľska je v EÚ a nehrozí žiadny polexit, vicepremiér Kaczynski však chce zachovať suverenitu krajiny

Drastické riešenia

Chcú byť suverénnym štátom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Budúcnosť Poľska je v Európskej únii a nehrozí žiadny „polexit“. Poľsko však zároveň trvá na tom, že chce zostať suverénnym štátom. Uviedol to najvplyvnejší politik v Poľsku - šéf vládnej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski Niektorí politickí pozorovatelia v Poľsku, kde je podpora členstva v EÚ veľmi vysoká, sa obávajú, že nedávne tvrdé komentáre o únii v podaní niekoľkých predstaviteľov PiS by mohli Poľsko priviesť k odchodu z EÚ. Kaczynski však v rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru PAP skonštatoval, že Poľsko nebude nasledovať britský príklad a neopustí EÚ.„Polexit nebude. Je to propagandistický výmysel, ktorý bol už niekoľkokrát použitý proti nám. Budúcnosť Poľska vidíme jednoznačne v Európskej únii,“ poznamenal Kaczynski, ktorý je zároveň poľským vicepremiérom.Dvaja poprední predstavitelia PiS, Ryszard Terlecki a Marek Suski, sa minulý týždeň kriticky vyjadrili na adresu Bruselu. Podľa Terleckého „Briti ukázali, že im bruselská diktatúra nevyhovuje, otočili sa a odišli“, pričom dodal, že keď veci nepôjdu tak, ako chce Poľsko, budú sa musieť nájsť „drastické riešenia“. Suski zasa poznamenal, že Poľsko bude bojovať proti „bruselskému okupantovi“ rovnako, ako v minulosti bojovalo s nacistickými a sovietskymi okupantmi.Poľsko viní EÚ z narušovania jeho suverenity tým, že sa stavia proti zmenám v súdnom systéme krajiny, ktorý zaviedla vláda vedená PiS. Kaczynski tvrdí, že právo krajiny by malo byť v jej vlastnej réžii a podľa jeho názoru sa s členskými štátmi EÚ nezaobchádza rovnako, čo je v rozpore s princípmi bloku.„Chceme byť v únii, ale zároveň chceme zostať suverénnymi štátom. Chceme, aby sa veľmi prísne dodržiavalo to, čo bolo dohodnuté v zmluvách,“ skonštatoval 72-ročný politik.