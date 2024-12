Budúcnosť potravinárskeho priemyslu: 50 % spoločností sa snaží zavádzať udržateľné riešenia [Výsledky prieskumu Tetra Pak]

Udržateľnosť: Vyváženie optimalizácie a znižovanie nákladov

Neustály vývoj v potravinárskom priemysle

Dnešné zmeny so zreteľom na zajtrajšok

[1] Významná časť energie používanej pri výrobe potravín a nápojov pochádza z fosílnych palív, predovšetkým zemného plynu – podľa správy Food & Drink Federation Achieving Net Zero: A Handbook For The Food And Drink Sector.

[2] B2B štúdia spoločnosti Tetra Pak z roku 2023 o planetárnych výzvach a ich vplyve na výrobcov potravín a nápojov, n = 346.

[3] B2B štúdia spoločnosti Tetra Pak z roku 2023 o planetárnych výzvach a ich vplyve na výrobcov potravín a nápojov, n = 346.

16.12.2024 (SITA.sk) -[1]Prieskum spoločnosti Tetra Pak[2] odhalil významné posuny v prístupe potravinárskeho priemyslu k zmenám. Pre polovicu opýtaných spoločností sú rastúce očakávania spotrebiteľov hnacím motorom pre zavádzanie udržateľných postupov vo výrobe a spracovaní. Kľúčovú úlohu zohrávajú konečné rozhodnutia o nákupe, pričom 74 % spotrebiteľov vyjadrilo ochotu vybrať si produkty od ekologicky uvedomelých spoločností. To ukazuje, že prechod na udržateľnejšie procesy a produkty nie je len reakciou na trendy, ale reakciou na jasný signál trhu. Zásadnou výzvou však zostáva: ako môžu moderné výrobné riešenia zároveň znížiť náklady výrobcov potravín, a tým povzbudiť odvetvie k realizácii týchto zmien?Výrobcovia identifikovali tri kľúčové oblasti udržateľnosti[3] ovplyvňujúce obchodnú stratégiu: znižovanie emisií CO2 a minimalizácia využívania obmedzených zdrojov, akými sú energia pochádzajúca z fosílnych palív, voda a čistiace prostriedky nevyhnutné pre bezpečnosť potravín.Laurentiu Boncica, riaditeľka spracovateľských riešení pre východnú Európu v spoločnosti Tetra Pak, vysvetľuje: "Pozorujeme, že zameranie výrobcov potravín sa v priebehu času postupne menilo. Dnes sa v našich diskusiách s potravinárskymi spoločnosťami kladie dôraz na dosahovanie prevádzkových úspor. Prioritou sa stáva zlepšovanie existujúcich výrobných liniek, pretože aj cielené úpravy výrobných procesov môžu viesť k výraznému zníženiu nákladov a zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov v súlade s cieľmi udržateľnosti."Posun smerom k udržateľnosti vo výrobe potravín zahŕňa inovácie a modernizáciu procesov. Šesťdesiatpäť percent vedúcich predstaviteľov odvetvia zdôrazňuje význam inovatívnych riešení pri znižovaní uhlíkovej stopy potravinárskych systémov[4]."V spoločnosti Tetra Pak venujeme značné zdroje na výskum a vývoj riešení pre výrobu potravín, aby sme podporili našich partnerov v ich činnosti. Výsledkom našej práce sú špecializované výrobné linky Best Practice, ktoré znižujú spotrebu vody, emisie CO2 a straty surovín," vysvetľuje Boncica. Dodáva tiež, že modernizácia alebo úprava čo i len jedného komponentu výrobného zariadenia môže výrazne znížiť spotrebu zdrojov a prevádzkové náklady."Vezmime si ako príklad Tetra Pak® Tubular Heat Exchanger využívajúci systém regenerácie tepla z produktu na produkt (P2P). V porovnaní s tradičnými systémami s vodným okruhom dokáže výrazne znížiť náklady na energiu až o 55 %. Táto technológia zároveň minimalizuje využívanie pary a ľadovej vody, čím zvyšuje energetickú efektívnosť a udržateľnosť prevádzky," hovorí Laurentiu Boncica.Odborník zo spoločnosti Tetra Pak uvádza, že riešenia zamerané na udržateľnosť presahujú jednotlivé komponenty a môžu priniesť zmeny v rámci celých výrobných liniek. Pre výrobcov, ktorí sa usilujú o optimalizáciu vo veľkom rozsahu, tieto komplexné prístupy posúvajú efektivitu a správu zdrojov na úplne novú úroveň. Ako príklad z mliekarenského priemyslu uvádza: Zjednodušením výroby a znížením počtu krokov pri spracovaní mlieka prinášajú UHT linky s technológiou OneStep revolúciu vo výrobe mliečnych výrobkov. Výsledky hovoria samé za seba: až o 35 % nižšia spotreba vody a o 44 % menšia spotreba energie v porovnaní s tradičnými UHT linkami. Táto technológia výrazne znižuje nielen environmentálny dopad, ale aj prevádzkové náklady. Spotreba tepelnej energie sa znižuje až o 29 % a emisie uhlíka klesajú až o 36 %, čím predstavuje kľúčový krok k dosiahnutiu cieľov udržateľnosti v mliekarenskom priemysle.Udržateľná transformácia v potravinárskom sektore nie je len reakciou na spotrebiteľské trendy. Je to strategická iniciatíva pre dlhodobú stabilitu a inovácie. S rastúcim povedomím výrobcovia potravín na celom svete zavádzajú inovácie, ktoré sú prospešné pre prevádzkovú efektívnosť, ale pre planétu. Tieto snahy, ktoré sa riadia zásadami obehového hospodárstva a zameriavajú sa na znižovanie odpadu, vytvárajú obchodné modely, ktoré šetria prírodné zdroje a budujú dôveru spotrebiteľov. Udržateľnosť sa čoraz viac stáva konkurenčnou výhodou, ktorá motivuje spoločnosti k hľadaniu nových technológií a procesov. Vďaka tomu sa potravinársky priemysel nielen prispôsobuje zmenám, ale aj aktívne formuje svoju budúcnosť a prináša hodnotu, ktorá presahuje tradičné prístupy k výrobe a distribúcii potravín.Informačný servis