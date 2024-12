Reťazová nehoda na R2 si vyžiadala dve obete, medzi zranenými je aj malý chlapček – FOTO

Jedna žena zomrela na mieste

16.12.2024 (SITA.sk) - Pri reťazovej dopravnej nehode na cesta R2 medzi Rimavskou Sobotou a Košicami zahynuli dvaja ľudia, ďalších päť sa zranilo. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, tragická nehoda sa stala v nedeľu 15. decembra krátko po 18:30.Podľa polície 32-ročný vodič Audi A6 narazil do betónového zvodidla na pravej strane cesty, od ktorého sa odrazil do protismeru, kde narazil do vozidla BMW X6.Vozidlo Audi A6 následne narazilo do ďalšieho auta - Ford Galaxy, ktoré narazilo do štvrtého vozidla - Škoda Octavia Combi. Pri dopravnej nehode sa vážne zranila posádka Audi A6.„Zraneniam na mieste podľahla 25-ročná žena, 54-ročná žena podľahla zraneniam po prevoze do nemocnice," uviedla polícia. Ťažké zranenia utrpel 54-ročný muž a 32-ročný muž utrpel zranenia s dobou liečenia a práceneschopnosti do 42 dní.Ťažké zranenia utrpela aj 26-ročná spolujazdkyňa z vozidla BMW X6, pričom 26-ročný vodič utrpel zranenia s dobou liečby do 14 dní.„Vo vozidle Škoda Octavia Combi sa viezol aj 4-ročný chlapček, ktorý utrpel zranenia s dobou liečby do 14 dní," dodala polícia. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví. Do vyšetrovania pribrali znalcov z odboru cestnej dopravy a z odboru zdravotníctva.