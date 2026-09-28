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28. septembra 2026
Budúcnosť regiónov aj demografické zmeny. Na Štrbskom Plese rokovali ministri V4 s Fittom
Na stretnutí sa zúčastnili ministri z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska a predsedníčka Európskeho výboru regiónov Kata Tüttő. Výkonný podpredseda ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Na stretnutí sa zúčastnili ministri z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska a predsedníčka Európskeho výboru regiónov Kata Tüttő.
Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) pre súdržnosť a reformy Raffaele Fitto sa v pondelok zúčastnil na stretnutí ministrov krajín Vyšehradskej skupiny (V4) na Štrbskom Plese. Na stretnutí sa zúčastnili ministri z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska a predsedníčka Európskeho výboru regiónov Kata Tüttő.
Ako informovali zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Fitto predniesol úvodné slovo na zasadnutí na vysokej úrovni, ktoré bolo venované iniciatíve Právo zostať, a výzvam, ktorým čelia východné pohraničné regióny Európskej únie. Diskutovalo sa o tom, ako môže politika súdržnosti pomôcť vytvoriť podmienky pre ľudí, aby mohli zostať vo svojich domovoch, vracať sa tam a budovať si budúcnosť.
„Krajiny V4 z vlastnej skúsenosti poznajú význam súdržnosti a konvergencie. Európa nemôže byť konkurencieschopná, ak niektoré jej regióny nie sú schopné využiť svoj potenciál. To okrem iného znamená zabezpečiť, aby ľudia mohli plánovať svoju budúcnosť tam, kde žijú, a mali prístup ku kvalitným pracovným miestam, príležitostiam a základným službám. Silné regióny sú tie, v ktorých sa ľudia môžu rozhodnúť zostať a tí, ktorí odišli, majú príležitosť vrátiť sa,” uviedol Fitto.
Stretnutie zároveň poslúžilo ako platforma na posilnenie dialógu medzi krajinami V4 a Európskou komisiou ohľadom špecifických výziev v ich regiónoch a priorít spoločného európskeho záujmu. Tento dialóg je kľúčový pre riešenie problémov, ktoré presahujú štátne hranice, napríklad demografické zmeny či osobitnú situáciu východných pohraničných regiónov EÚ.
Počas návštevy absolvoval výkonný podpredseda Fitto aj bilaterálne stretnutia s ministrami V4, kde sa venovali témam vykonávania programov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, výsledkom preskúmania politiky súdržnosti v polovici trvania, iniciatíve Právo zostať a podpore východných pohraničných regiónov. Tieto stretnutia poskytli príležitosť pre diskusiu o tom, ako skúsenosti a potreby týchto regiónov môžu ovplyvniť budúce európske politiky.
Účasť Raffaeleho Fitta na stretnutí ministrov V4 podčiarkuje snahu o udržiavanie priameho dialógu medzi členskými štátmi, regiónmi a Európskou komisiou na tému výziev a príležitostí, ktoré prináša politika súdržnosti pre konvergenciu, konkurencieschopnosť a lepšie životné podmienky v celej Európskej únii.
Zdroj: SITA.sk - Budúcnosť regiónov aj demografické zmeny. Na Štrbskom Plese rokovali ministri V4 s Fittom © SITA Všetky práva vyhradené.
Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) pre súdržnosť a reformy Raffaele Fitto sa v pondelok zúčastnil na stretnutí ministrov krajín Vyšehradskej skupiny (V4) na Štrbskom Plese. Na stretnutí sa zúčastnili ministri z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska a predsedníčka Európskeho výboru regiónov Kata Tüttő.
Politika súdržnosti
Ako informovali zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Fitto predniesol úvodné slovo na zasadnutí na vysokej úrovni, ktoré bolo venované iniciatíve Právo zostať, a výzvam, ktorým čelia východné pohraničné regióny Európskej únie. Diskutovalo sa o tom, ako môže politika súdržnosti pomôcť vytvoriť podmienky pre ľudí, aby mohli zostať vo svojich domovoch, vracať sa tam a budovať si budúcnosť.
„Krajiny V4 z vlastnej skúsenosti poznajú význam súdržnosti a konvergencie. Európa nemôže byť konkurencieschopná, ak niektoré jej regióny nie sú schopné využiť svoj potenciál. To okrem iného znamená zabezpečiť, aby ľudia mohli plánovať svoju budúcnosť tam, kde žijú, a mali prístup ku kvalitným pracovným miestam, príležitostiam a základným službám. Silné regióny sú tie, v ktorých sa ľudia môžu rozhodnúť zostať a tí, ktorí odišli, majú príležitosť vrátiť sa,” uviedol Fitto.
Posilnenie dialógu medzi krajinami
Stretnutie zároveň poslúžilo ako platforma na posilnenie dialógu medzi krajinami V4 a Európskou komisiou ohľadom špecifických výziev v ich regiónoch a priorít spoločného európskeho záujmu. Tento dialóg je kľúčový pre riešenie problémov, ktoré presahujú štátne hranice, napríklad demografické zmeny či osobitnú situáciu východných pohraničných regiónov EÚ.
Počas návštevy absolvoval výkonný podpredseda Fitto aj bilaterálne stretnutia s ministrami V4, kde sa venovali témam vykonávania programov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, výsledkom preskúmania politiky súdržnosti v polovici trvania, iniciatíve Právo zostať a podpore východných pohraničných regiónov. Tieto stretnutia poskytli príležitosť pre diskusiu o tom, ako skúsenosti a potreby týchto regiónov môžu ovplyvniť budúce európske politiky.
Účasť Raffaeleho Fitta na stretnutí ministrov V4 podčiarkuje snahu o udržiavanie priameho dialógu medzi členskými štátmi, regiónmi a Európskou komisiou na tému výziev a príležitostí, ktoré prináša politika súdržnosti pre konvergenciu, konkurencieschopnosť a lepšie životné podmienky v celej Európskej únii.
Zdroj: SITA.sk - Budúcnosť regiónov aj demografické zmeny. Na Štrbskom Plese rokovali ministri V4 s Fittom © SITA Všetky práva vyhradené.
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