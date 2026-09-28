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Od braillovského riadku po odborné učebne. MSM GROUP podporila Hornú Nitru sumou viac ako 170-tisíc eur
Tagy: PR
Viac ako 170-tisíc eur v regióne Hornej Nitry smerovalo doposiaľ v roku 2026 do škôl, športových klubov, kultúrnych a komunitných projektov. Najväčšia časť podpory išla do vzdelávania. ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Viac ako 170-tisíc eur v regióne Hornej Nitry smerovalo doposiaľ v roku 2026 do škôl, športových klubov, kultúrnych a komunitných projektov.
Najväčšia časť podpory išla do vzdelávania. Medzi podporenými projektmi je braillovský riadok pre nevidiaceho žiaka v Novákoch, nové počítače pre odborné učebne, vybavenie materských škôl, športoviská aj aktivity pre deti a mladých ľudí.
MSM GROUP dlhodobo patrí prostredníctvom svojich spoločností medzi významných priemyselných zamestnávateľov na Hornej Nitre, kde skupinu reprezentuje spoločnosť VOP Nováky. Jej prítomnosť v regióne však nekončí za bránami výrobného závodu. V roku 2026 smerovalo z podpory občianskeho združenia MSM ĽUĎOM do projektov v Novákoch, Prievidzi a okolitých obciach podľa aktuálnych údajov viac ako 170-tisíc eur, pričom podpora bola rozdelená medzi viac ako dve desiatky konkrétnych aktivít.
Najvýraznejšou oblasťou bolo vzdelávanie. Do škôl, škôlok a vzdelávacích projektov v regióne smerovalo viac ako 126-tisíc eur, teda približne tri štvrtiny identifikovanej regionálnej podpory.
Jedným z príkladov je Základná škola v Novákoch, kde podpora pokryla braillovský riadok v hodnote 4 600 eur pre nevidiaceho žiaka. Ďalších 8 400 eur smerovalo do vybudovania školského ihriska a dvora a 2 000 eur podporilo školské a komunitné aktivity v rámci Dňa rodiny.
Podpora však smerovala aj k odbornému vzdelávaniu. Stredná odborná škola v Novákoch získala 15 000 eur na počítače do odborných učební, pričom ďalších 12 000 eur smerovalo do ZŠ s MŠ v Diviackej Novej Vsi, z ktorých značná časť finančných prostriedkov slúžila aj na zakúpenie vzdelávacích pomôcok a učebníc pre novozniknutý 5 ročník vrámci reformy školstva. ZUŠ Nováky získala 15 000 eur na nákup hudobných nástrojov.
"Horná Nitra pre nás nie je iba miestom, kde máme výrobný závod. Žijú tu naši kolegovia a ich rodiny, ich deti chodia do miestnych škôl a všetci využívame rovnaké zdravotnícke, športové či kultúrne zázemie. Preto považujeme za prirodzené podporovať konkrétne projekty, ktoré majú pre región dlhodobý význam. Nejde pritom vždy o veľké sumy. Niekedy dokáže niekoľko tisíc eur vyriešiť veľmi konkrétnu potrebu školy, klubu alebo rodiny," uviedla Zuzana Helbichová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva VOP Nováky.
Podpora zasiahla prakticky všetky vekové skupiny. ZŠ a MŠ Nitrica získala 15 000 eur na zlepšenie prostredia a vybavenia školy a škôlky, rovnaká suma smerovala do vybavenia MŠ Opatovce nad Nitrou. 8 600 € dostala ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou na vytvorenie vhodného prostredia a nákup pomôcok pre vzdelávanie detí. Ďalších 10 000 eur umožnilo MŠ Malinová zakúpiť pomôcky pre vzdelávanie detí v materskej škôlke, o ktoré prišli z dôvodu vytopenia.
Súčasťou regionálnej podpory je aj šport. FK Iskra Nováky získala 5 000 eur na futbalové aktivity detí a mládeže, KMG Crystal Nováky 2 000 eur na športové pomôcky, KMG Argo Prievidza 2 000 eur na organizáciu Princess Cupu a ďalších 5 000 eur smerovalo na rozvoj mládežníckeho volejbalu v Prievidzi. Podporu vo výške 10 000 eur získal aj premiérový projekt MY Futbalové talenty Trenčianskeho kraja, určený mladým a nádejným futbalistom kategórie U11.
Peniaze smerovali aj do kultúrneho a komunitného života. Podporu vo výške 10 000 eur získal Banícky jarmok, ktorý patrí medzi tradičné regionálne podujatia, a 5 000 eur smerovalo Kreativ Štúdiu v Diviackej Novej Vsi na nákup cimbalu, krojov a obuvi pre ľudovú hudbu. V oblasti zdravotníctva MSM ĽUĎOM zároveň podporilo aj detské a novorodenecké oddelenie Nemocnice v Bojniciach, a to sumou 50 000 eur.
Regionálna podpora MSM GROUP prostredníctvom občianskeho združenia MSM ĽUĎOM na Hornej Nitre sa odlišuje tým, že nie je koncentrovaná do jedného veľkého projektu. Tvoria ju desiatky menších aktivít v školách, škôlkach, športových kluboch či komunitných organizáciách.
Práve takýto model umožňuje reagovať na veľmi rozdielne potreby - od špeciálnej pomôcky pre jedného žiaka cez počítače pre odbornú učebňu až po športové vybavenie či priestor, ktorý denne využívajú desiatky detí.
"Chceme, aby za podporou bolo vidieť konkrétny výsledok. Dôležité pre nás preto nie je iba to, koľko projektov podporíme, ale či pomoc rieši reálnu potrebu a zostane po nej niečo, čo budú ľudia v regióne využívať aj ďalej," dopĺňa Zuzana Helbichová z VOP Nováky.
MSM GROUP chce v podpore regiónov, v ktorých jej spoločnosti pôsobia, pokračovať aj naďalej. Aktivity na Hornej Nitre sú súčasťou širšieho programu pomoci a podpory na Slovensku, ktorý zahŕňa zdravotníctvo, vzdelávanie, šport, kultúru, komunitné projekty aj individuálnu pomoc ľuďom a rodinám.
MSM ĽUĎOM je občianske združenie skupiny MSM GROUP, ktoré už viac ako osem rokov systematicky podporuje inštitúcie, jednotlivcov a projekty zamerané na zdravie, vzdelávanie a kvalitu života v regiónoch Slovenska. Pomoc smeruje prevažne do regiónov, kde sídlia výrobné závody skupiny – Dubnice nad Váhom, Novák a Sniny. Podpora združenia je dlhodobá a adresná, so zameraním na konkrétne potreby miestnych komunít.
MSM GROUP je európskym lídrom v obrannom priemysle, ktorý zjednotil tradičné firmy s dlhou históriou a skúsenosťami v obrannom sektore, čím má celý výrobný, servisný aj dodávateľský reťazec vo vlastných rukách. Závody, ktoré patria do skupiny, sídlia na Slovensku, v Česku, Španielsku, Nemecku a Srbsku. MSM GROUP je súčasťou medzinárodnej priemyselnej skupiny CSG.
CSG N.V. ("CSG") je holandská spoločnosť a popredná európska obranná priemyselná skupina, ktorej najvyššie vedenie sídli v Prahe v Českej republike. CSG vyvíja a dodáva obranné a priemyselné technológie, ktoré prispievajú k bezpečnejšej a stabilnejšej budúcnosti. CSG sa zameriava na vývoj a výrobu strategicky významných produktov, systémov a technológií v oblasti obrany a munície a v ďalších súvisiacich odvetviach, ako sú letectvo a kozmický priemysel. Skupina prevádzkuje kľúčové výrobné závody v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Českej republike, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a svoje produkty vyváža do celého sveta. CSG naďalej investuje do rastu svojich portfóliových spoločností a do rozširovania svojich kľúčových obchodných aktivít. Medzi kľúčové spoločnosti skupiny patria Excalibur Army (Česká republika, pozemné systémy), Tatra Trucks (Česká republika, vozidlá), MSM Group (Slovensko, delostrelecká munícia) a The Kinetic Group (Spojené štáty americké, munícia malých kalibrov). CSG zamestnáva viac ako 14 000 ľudí vo svojich integrovaných a pridružených spoločnostiach. V roku 2025 dosiahli vykázané ročné tržby skupiny výšku 6,7 miliardy eur. Akcie spoločnosti CSG sú obchodované na burze Euronext Amsterdam pod burzovým symbolom CSG.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od braillovského riadku po odborné učebne. MSM GROUP podporila Hornú Nitru sumou viac ako 170-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčšia časť podpory išla do vzdelávania. Medzi podporenými projektmi je braillovský riadok pre nevidiaceho žiaka v Novákoch, nové počítače pre odborné učebne, vybavenie materských škôl, športoviská aj aktivity pre deti a mladých ľudí.
MSM GROUP dlhodobo patrí prostredníctvom svojich spoločností medzi významných priemyselných zamestnávateľov na Hornej Nitre, kde skupinu reprezentuje spoločnosť VOP Nováky. Jej prítomnosť v regióne však nekončí za bránami výrobného závodu. V roku 2026 smerovalo z podpory občianskeho združenia MSM ĽUĎOM do projektov v Novákoch, Prievidzi a okolitých obciach podľa aktuálnych údajov viac ako 170-tisíc eur, pričom podpora bola rozdelená medzi viac ako dve desiatky konkrétnych aktivít.
Najvýraznejšou oblasťou bolo vzdelávanie. Do škôl, škôlok a vzdelávacích projektov v regióne smerovalo viac ako 126-tisíc eur, teda približne tri štvrtiny identifikovanej regionálnej podpory.
Jedným z príkladov je Základná škola v Novákoch, kde podpora pokryla braillovský riadok v hodnote 4 600 eur pre nevidiaceho žiaka. Ďalších 8 400 eur smerovalo do vybudovania školského ihriska a dvora a 2 000 eur podporilo školské a komunitné aktivity v rámci Dňa rodiny.
Podpora však smerovala aj k odbornému vzdelávaniu. Stredná odborná škola v Novákoch získala 15 000 eur na počítače do odborných učební, pričom ďalších 12 000 eur smerovalo do ZŠ s MŠ v Diviackej Novej Vsi, z ktorých značná časť finančných prostriedkov slúžila aj na zakúpenie vzdelávacích pomôcok a učebníc pre novozniknutý 5 ročník vrámci reformy školstva. ZUŠ Nováky získala 15 000 eur na nákup hudobných nástrojov.
"Horná Nitra pre nás nie je iba miestom, kde máme výrobný závod. Žijú tu naši kolegovia a ich rodiny, ich deti chodia do miestnych škôl a všetci využívame rovnaké zdravotnícke, športové či kultúrne zázemie. Preto považujeme za prirodzené podporovať konkrétne projekty, ktoré majú pre región dlhodobý význam. Nejde pritom vždy o veľké sumy. Niekedy dokáže niekoľko tisíc eur vyriešiť veľmi konkrétnu potrebu školy, klubu alebo rodiny," uviedla Zuzana Helbichová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva VOP Nováky.
Od materských škôl po športové kluby
Podpora zasiahla prakticky všetky vekové skupiny. ZŠ a MŠ Nitrica získala 15 000 eur na zlepšenie prostredia a vybavenia školy a škôlky, rovnaká suma smerovala do vybavenia MŠ Opatovce nad Nitrou. 8 600 € dostala ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou na vytvorenie vhodného prostredia a nákup pomôcok pre vzdelávanie detí. Ďalších 10 000 eur umožnilo MŠ Malinová zakúpiť pomôcky pre vzdelávanie detí v materskej škôlke, o ktoré prišli z dôvodu vytopenia.
Súčasťou regionálnej podpory je aj šport. FK Iskra Nováky získala 5 000 eur na futbalové aktivity detí a mládeže, KMG Crystal Nováky 2 000 eur na športové pomôcky, KMG Argo Prievidza 2 000 eur na organizáciu Princess Cupu a ďalších 5 000 eur smerovalo na rozvoj mládežníckeho volejbalu v Prievidzi. Podporu vo výške 10 000 eur získal aj premiérový projekt MY Futbalové talenty Trenčianskeho kraja, určený mladým a nádejným futbalistom kategórie U11.
Peniaze smerovali aj do kultúrneho a komunitného života. Podporu vo výške 10 000 eur získal Banícky jarmok, ktorý patrí medzi tradičné regionálne podujatia, a 5 000 eur smerovalo Kreativ Štúdiu v Diviackej Novej Vsi na nákup cimbalu, krojov a obuvi pre ľudovú hudbu. V oblasti zdravotníctva MSM ĽUĎOM zároveň podporilo aj detské a novorodenecké oddelenie Nemocnice v Bojniciach, a to sumou 50 000 eur.
Nie jeden veľký projekt, ale desiatky konkrétnych potrieb
Regionálna podpora MSM GROUP prostredníctvom občianskeho združenia MSM ĽUĎOM na Hornej Nitre sa odlišuje tým, že nie je koncentrovaná do jedného veľkého projektu. Tvoria ju desiatky menších aktivít v školách, škôlkach, športových kluboch či komunitných organizáciách.
Práve takýto model umožňuje reagovať na veľmi rozdielne potreby - od špeciálnej pomôcky pre jedného žiaka cez počítače pre odbornú učebňu až po športové vybavenie či priestor, ktorý denne využívajú desiatky detí.
"Chceme, aby za podporou bolo vidieť konkrétny výsledok. Dôležité pre nás preto nie je iba to, koľko projektov podporíme, ale či pomoc rieši reálnu potrebu a zostane po nej niečo, čo budú ľudia v regióne využívať aj ďalej," dopĺňa Zuzana Helbichová z VOP Nováky.
MSM GROUP chce v podpore regiónov, v ktorých jej spoločnosti pôsobia, pokračovať aj naďalej. Aktivity na Hornej Nitre sú súčasťou širšieho programu pomoci a podpory na Slovensku, ktorý zahŕňa zdravotníctvo, vzdelávanie, šport, kultúru, komunitné projekty aj individuálnu pomoc ľuďom a rodinám.
O občianskom združení MSM ĽUĎOM
MSM ĽUĎOM je občianske združenie skupiny MSM GROUP, ktoré už viac ako osem rokov systematicky podporuje inštitúcie, jednotlivcov a projekty zamerané na zdravie, vzdelávanie a kvalitu života v regiónoch Slovenska. Pomoc smeruje prevažne do regiónov, kde sídlia výrobné závody skupiny – Dubnice nad Váhom, Novák a Sniny. Podpora združenia je dlhodobá a adresná, so zameraním na konkrétne potreby miestnych komunít.
O MSM GROUP
MSM GROUP je európskym lídrom v obrannom priemysle, ktorý zjednotil tradičné firmy s dlhou históriou a skúsenosťami v obrannom sektore, čím má celý výrobný, servisný aj dodávateľský reťazec vo vlastných rukách. Závody, ktoré patria do skupiny, sídlia na Slovensku, v Česku, Španielsku, Nemecku a Srbsku. MSM GROUP je súčasťou medzinárodnej priemyselnej skupiny CSG.
O skupine CSG
CSG N.V. ("CSG") je holandská spoločnosť a popredná európska obranná priemyselná skupina, ktorej najvyššie vedenie sídli v Prahe v Českej republike. CSG vyvíja a dodáva obranné a priemyselné technológie, ktoré prispievajú k bezpečnejšej a stabilnejšej budúcnosti. CSG sa zameriava na vývoj a výrobu strategicky významných produktov, systémov a technológií v oblasti obrany a munície a v ďalších súvisiacich odvetviach, ako sú letectvo a kozmický priemysel. Skupina prevádzkuje kľúčové výrobné závody v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Českej republike, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a svoje produkty vyváža do celého sveta. CSG naďalej investuje do rastu svojich portfóliových spoločností a do rozširovania svojich kľúčových obchodných aktivít. Medzi kľúčové spoločnosti skupiny patria Excalibur Army (Česká republika, pozemné systémy), Tatra Trucks (Česká republika, vozidlá), MSM Group (Slovensko, delostrelecká munícia) a The Kinetic Group (Spojené štáty americké, munícia malých kalibrov). CSG zamestnáva viac ako 14 000 ľudí vo svojich integrovaných a pridružených spoločnostiach. V roku 2025 dosiahli vykázané ročné tržby skupiny výšku 6,7 miliardy eur. Akcie spoločnosti CSG sú obchodované na burze Euronext Amsterdam pod burzovým symbolom CSG.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od braillovského riadku po odborné učebne. MSM GROUP podporila Hornú Nitru sumou viac ako 170-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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