Budúcnosť regiónov závisí od reformy samospráv. Odborníci volajú po koordinácii a jasnom smere

2.6.2025 (SITA.sk) - Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Viktor Novysedlák sa zúčastnil odbornej diskusie venovanej reforme samospráv , ktorú označil za jednu z najdôležitejších, no dlhodobo zanedbávaných tém. Spolu s ďalšími odborníkmi upozornil, že už viac ako 20 rokov sa pri téme samospráv točíme v kruhu bez jasnej vízie, koordinácie a systémových reforiem. To mnohé mestá a obce odsudzuje na prežívanie namiesto rozvoja.Diskusia priniesla viacero odporúčaní, ako reformu posunúť vpred. Samosprávy chcú byť lepšie a modernejšie. Majú vôľu, know-how aj ľudí. Ale bez podpory vlády sa ďaleko nedostanú, zaznelo v diskusii. Iniciatíva musí prísť zo strany vlády, ktorá má legislatívne nástroje a politickú moc uskutočniť potrebné reformy.Odborníci odporúčajú vytvoriť centrálnu koordinačnú platformu na úrovni vlády s odborným zázemím, ktorá bude spolupracovať so združeniami samospráv a predkladať vlastné návrhy. Diskusia o budúcnosti samospráv by sa podľa Novysedláka nemala zúžiť len na financie, ale jej jadrom má byť zvyšovanie kvality života občanov v kontexte digitalizácie, demografických zmien, klimatických výziev a udržateľnosti.Systém financovania je potrebné reformovať s cieľom posilniť finančnú nezávislosť samospráv pri zachovaní ich zodpovednosti za efektívne a transparentné hospodárenie. Reforma samospráv nie je len technickou témou, ale otázkou kvality života, rozvoja regiónov a dôvery vo verejné inštitúcie.