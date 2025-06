Víťazom poľských prezidentských volieb sa stal kandidát opozície konzervatívec Karol Nawrocki

Víťazom poľských prezidentských volieb sa v noci na pondelok po sčítaní všetkých volebných okrskov stal kandidát opozície Karol Nawrocki so ziskom 50,9 percenta hlasov. Kandidát vládnej Občianskej koalície Rafal Trzaskowski skončil na druhom mieste so ziskom 49,1 percenta hlasov.





Prvé odhady exit poll bezprostredne po uzatvorení volebných miestností ukazovali opačný výsledok a tesný náskok pripisovali primátorovi Varšavy Trzaskowskému.V priebehu sčítania hlasov sa Nawrocki dostal počas noci na pondelok do vedenia, jeho náskok sa ale postupne znižoval. Nawrockého za víťaza rozhodujúceho druhého kola poľských prezidentských volieb však už pred sčítaním všetkých okrskov označili napríklad noviny Rzeczpospolita a spravodajský portál Onet.pl.Ani jeden z kandidátov sa k výsledkom počas noci nevyjadroval, hoci Trzaskowski hneď po skončení volieb deklaroval víťazstvo a poďakoval sa za podporu. Nawrocki pritom tiež vyhlásil, že verí vo svoje víťazstvo.Oficiálne výsledky zverejní v priebehu pondelka ústredná volebná komisia.Nawrocki, ktorého podporuje opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS), na poste prezidenta nahradí taktiež predstaviteľa PiS Andrzeja Dudu.

Profil nového poľského prezidenta, historika Karola Nawrockého:



Karol Tadeusz Nawrocki sa narodil 3. marca 1983 v prístavnom meste Gdansk. Po maturite na gymnáziu v rodnom meste študoval históriu na Gdanskej univerzite, kde v roku 2008 získal magisterský titul. V roku 2023 ukončil na Gdanskej technickej univerzite postgraduálne štúdium MBA v odbore stratégia, programový a projektový manažment.



Od roku 2009 až do roku 2017 pôsobil na rôznych pozíciách v Inštitúte pamäti národa (IPN) vo Varšave, kde pracoval na odhaľovaní historickej pravdy a jej popularizácii. Počas pôsobenia v IPN absolvoval na Gdanskej univerzite aj doktorandské štúdium histórie. V rokoch 2017 - 2021 stál na čele Múzea druhej svetovej vojny v Gdansku. Poľský Sejm ho 28. mája 2021 vymenoval za predsedu IPN a tento post zastáva aj v súčasnosti.



Ako historik je autorom resp. spoluautorom niekoľkých kníh a desiatok vedeckých a populárno-vedeckých článkov. Jeho hlavným odborom bola antikomunistická opozícia v komunistickom Poľsku, venoval sa tiež dejinám športu. Bol jedným z prvých historikov, ktorí sa začali venovať výskumu organizovaného zločinu v Poľskej ľudovej republike.



Svoju politickú kariéru začal 42-ročný Nawrocki v novembri 2024, kedy sa ako nezávislý nestraník stal oficiálnym kandidátom opozičnej, pravicovo konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) v prezidentských voľbách. Začiatkom mája 2025, necelé tri týždne pred voľbami, ho ako konzervatívneho prezidentského kandidáta prijal v Bielom dome americký prezident Donald Trump, ktorý mu vyjadril podporu.



V prvom kole prezidentských volieb 18. mája 2025 skončil spomedzi 13 kandidátov druhý so ziskom 29,54 percenta hlasov. Spolu s víťazom prvého kola varšavským primátorom Rafalom Trzaskowským, kandidátom vládnej Občianskej koalície (získal 31,36 percent hlasov) postúpil do druhého kola, ktoré sa konalo 1. júna.



Zástanca tradičných poľských hodnôt Nawrocki tvrdí, že „Poľsko potrebuje prezidenta, ktorý sa nebojí povedať pravdu, ktorý vie, odkiaľ sme prišli a kam by sme mali smerovať“. Je za zníženie daní, chce podporovať poľský vidiek, vystupuje proti Green Dealu (Európskej zelenej dohode) a je za zastavenie migrácie. Vyhlasuje, že v prípade, keby sa stal hlavou štátu, nepodporí ratifikáciu európskych zmlúv, ktoré by oslabovali suverenitu Poľska. V tejto súvislosti spomenul najmä oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vzdelávania. Kritizoval tiež myšlienku spoločnej európskej armády.



Analytici poukazovali pred druhým kolom volieb na to, že ak by voľby vyhral Nawrocki, zrejme dôjde k predĺženiu patovej situácie medzi vládou a prezidentom, čo by podľa nich mohlo viesť k novým parlamentným voľbám. Možné napätie medzi predsedom vlády a hlavou štátu vyplýva aj zo slov poľského premiéra Donalda Tuska. Ten adresoval začiatkom tohto roka prezidentskému kandidátovi Nawrockému tvrdé slová, že v prípade víťazstva vo voľbách by mohol „zničiť Európu“.



Nawrocki je nositeľom vysokých štátnych vyznamenaní Poľskej republiky - v roku 2016 mu bol udelený Bronzový kríž za zásluhy a v roku 2021 Strieborný kríž za zásluhy, obidve vyznamenania získal za zásluhy o dokumentovanie a pripomínanie si pravdy o najnovších dejinách Poľska.



Karol Nawrocki je ženatý, má dve deti - syna Antonia a dcéru Katarzynu. Spoločne s manželkou Martou Nawrockou, ktorá ho aktívne podporovala v prezidentskej kampani, vychovali aj druhého syna Daniela, ktorý je jej dieťaťom z prvého vzťahu.