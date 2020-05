Budúcnosť šimpanzov v Nigérii je v ohrození, ochranárka prírody sa obáva aj koronavírusu

Počet šimpanzov klesá

Šimpanzy sú vraj veľmi zraniteľné

1.5.2020 - Ochranárka prírody Rachel Ashegbofe Ikemeh sa obáva o budúcnosť jedných z najohrozenejších šimpanzov na svete. Ako informuje spravodajský portál BBC, populáciu decimovanú lovom a odlesňovaním teraz ohrozuje nový koronavírus, obáva sa projektová riaditeľka The South-West/Niger Delta Forest Project."Mali by sa urobiť zmeny, mali by sa prijať nariadenia a mali by existovať smernice, ktoré ukončia obchod s divými zvieratami, najmä mäsové trhy," vyjadrila sa pre BBC News.Počet šimpanzov po celej Afrike klesá v dôsledku straty prirodzeného prostredia, ktorú spôsobuje klčovanie lesov pre poľnohospodárstvo a ťažba dreva. Veľkú hrozbu predstavujú aj pytliaci, ktorí šimpanzy lovia pre rôzne časti ich tiel, ale tiež živé na predaj ako domácich miláčikov.V lesoch na juhozápade Nigérie pritom žije najohrozenejší poddruh šimpanzov, Pan troglodytes ellioti. Vo dvoch lesných oblastiach je asi sto jedincov, ktoré tvoria "nesmierne vzácnu a nesmierne ohrozenú" pozoruhodnú populáciu, vysvetlila Rachel Ashegbofe Ikemeh, ktorá za svoju prácu získala takzvaného Zeleného Oscara od Whitley Fund for Nature.Získané finančné prostriedky chce pritom ochranárka použiť na spoluprácu s vládou na zriadení chránených oblastí a tiež na boj za tvrdšie zákony na ochranu divých zvierat.Obavy má však aj z pandémie nového koronavírusu. "Šimpanzy sú veľmi zraniteľné k nákaze akýmkoľvek ochorením, ktoré majú ľudia," vysvetlila.Podľa BBC síce zatiaľ nie je známe, či sa ľudoopy môžu nakaziť koronavírusom alebo nie, ochranári však podľa možností podnikajú preventívne opatrenia.