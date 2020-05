Zomrel známy bubeník Tony Allen, spoluzakladateľ žánru afrobeat sa dožil 79 rokov

Tony Allen

Tony Oladipo Allen sa narodil 12. augusta 1940. Bubnovať začal v 60. rokoch minulého storočia a v tom čase tiež začal spolupracovať s gitaristom a skladateľom Felom Kutim. Dvojici sa pripisuje vznik afrobeatu, ktorý kombinuje gitaru, dychové nástroje a polyrytmické bubnovanie.



V 70. rokoch sa Allen s Kutiho kapelou preslávili nielen po Afrike, ale aj po Európe a Severnej Amerike. Kutiho kritika korupcie a porušovania ľudských práv dostala kapelu viackrát do problémov s nigérijskými úradmi a v roku 1978 Allen formáciu opustil, aby sa mohol sústrediť na vlastnú hudbu.



Allen vydal viacero sólových i kolaboračných albumov. Naposledy mu vyšla štúdiovka Rejoice (2020), ktorú vytvoril s už nebohým juhoafrickým trubkárom Hughom Masekelom. Bubeník spolupracoval s mnohými poprednými hudobníkmi vrátane Briana Ena, Damona Albarna z formácií Blur a Gorillaz, Paula Simonona z The Clash či Fleaho z Red Hot Chili Peppers.



1.5.2020 - Vo veku 79 rokov zomrel nigérijský bubeník, spoluzakladateľ žánru afrobeat, Tony Allen. Rodák z Lagosu zomrel vo štvrtok v noci v parížskej Pompiduovej nemocnici v dôsledku aneuryzmy aorty.Tlačovej agentúre The Associated Press to potvrdil jeho manažér Eric Trosset.