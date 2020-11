Budúcoročná cyklistická sezóna by sa pre Petra Sagana mohla opäť začať v Argentíne

San

28.11.2020 (Webnoviny.sk) - Peter Sagan možno začne budúcu sezónu opäť v Argentíne. Cyklistický rok 2021 síce pre pandémiu koronavírusu nemôže rátať s úvodnými podujatiami v Austrálii (zrušené boli preteky Tour Down Under aj Cadel Evans Great Ocean Road Race), ale Vuelta av Argentíne vyzerá zatiaľ nádejne.Uskutočniť sa má v dňoch 24.- 31. januára a podľa argentínskych médií účasť prisľúbili aj elitné tímy WorldTour Bora-Hansgrohe a Deceuninck Quick-Step.Peter Sagan sa v tomto roku v Južnej Amerike viackrát pokúšal o etapové víťazstvá, napokon odišiel z pretekov s druhým, štvrtým, piatym aj šiestym miestom v rýchlych koncovkách etáp."Peter Sagan sa na tomto podujatí predstavil v rokoch 2019 a 2020. Objaviť by sa mal aj tentoraz. Pri zrušených pretekoch v Austrálii by Boru aj Quick-Step mali doplniť aj ďalšie tímy z kategórie World Tour," informoval špecializovaný web cycling-info.sk."Vláda, guvernér Sergio Unac aj minister športu chcú, aby sa preteky uskutočnili," uviedol riaditeľ podujatia Roberto Amadio."Počet prípadov koronavírusu vje našťastie pomerne nízky, pretože ide o izolovanú oblasť krajiny. To pomohlo zabezpečiť, aby sa preteky uskutočnili. Sme v kontakte s viacerými World Tour aj Pro Tour tímami. Počítame tento rok s nižším rozpočtom, ale sme pripravení privítať aspoň štyri alebo päť tímov z najvyššej kategórie," dodal Amadio.Kompletná trasa pretekov zatiaľ potvrdená nie je. Súčasťou by však mali byť rovinaté okruhy v okolí mestaa tiež tradičný výstup na Alto de Colorado vo výške 2565 m.