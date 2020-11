FC Barcelona zníži platy svojim hráčom, klub ušetrí vyše stodvadsať miliónov eur

Prázdne tribúny a výpadky príjmov

Pokojné prestupové obdobie

28.11.2020 - Vedenie španielskeho futbalového klubu FC Barcelona sa dohodlo s hráčmi svojho kádra na krátení platov, ktoré organizácii ušetrí až 122 miliónov eur.Ako informoval web goal.com, Katalánci počas najbližších troch rokov ušetria spomenutú čiastku, stále však ročne vynaložia na platy hráčov 50 miliónov eur.FC Barcelona rovnako ako iné kluby mimoriadne zasiahla pandémia koronavírusu a s ňou spojené výpadky príjmov, keďže sa zápasy hrajú pred prázdnymi tribúnami.Omnoho menej kluby zarábajú aj na predaji reklamných predmetov.Krátenie platov nie je len iniciatíva vedenia katalánskeho klubu, vstúpili do toho aj čelní predstavitelia španielskej futbalovej La Ligy.Tí na základe uvedených okolností znížili platový strop pre jednotlivé kluby a práve FC Barcelona po boku FC Valencia museli dospieť k dohode s hráčmi o najrapídnejšom znížení miezd.Obe mužstvá museli znížiť platy až od 40 percent, u Realu Madrid či Atlética Madrid to vychádzalo približne na 27 percent.Vedenie súťaže podľa agentúry AP tiež informovalo, že všetci účastníci La Ligy na základe prijatých predpisov znížia platy v úhrne o viac ako 700 miliónov eur.A podľa prezidenta súťaže Javiera Tebasa to v Španielsku spôsobí mimoriadny pokoj počas zimného prestupového obdobia.