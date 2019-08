Budúcoročný rozpočet L. Mikuláša bude zameraný na rekonštrukciu ciest

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 26. augusta (TASR) - Štyri desiatky odborníkov začali v týchto dňoch s prípravou rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020. Ten bude na základe požiadaviek z vedenia mesta zameraný najmä na komplexnú rekonštrukciu ciest, cintorínov a verejných priestranstiev.prezradila hlavná finančníčka z mestského úradu Lenka Debnárová.Najviac peňazí z mestskej kasy by budúci rok malo ísť do oblasti školstva, výdavky naň predstavujú jednu tretinu z rozpočtu mesta. Peniaze pôjdu aj do ihrísk či rekonštrukcií cintorínov v jednotlivých mestských častiach.doplnila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.Po minuloročných úspechoch radnice v získavaní financií z eurofondov zahrnú do rozpočtu aj peniaze na spolufinancovanie rozvojových projektov.uviedol primátor Ján Blcháč s tým, že takýto trend by chceli nasledovať aj v roku 2020.V základnom dokumente, ktorým sa bude v nasledujúcom roku riadiť mesto po finančnej stránke, neopomenú tvorcovia ani komplexné rekonštrukcie ciest. Opätovne tak, ako v rokoch 2018 a 2019, aj pre rok 2020 predložia poslancom v návrhu rozpočtu položku na financovanie ďalšej etapy komplexných rekonštrukcií chodníkov a miestnych komunikácií či parkovacích plôch.načrtla hovorkyňa mesta.