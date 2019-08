Politické a ekonomické turbulencie zhoršujú rastové vyhliadky Nemecka

Mesto Berlín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. augusta (TASR) - Politické a ekonomické turbulencie vo svete zhoršujú rastové vyhliadky Nemecka. Vyhlásil to cez víkend predseda Federácie nemeckého priemyslu (BDI) Dieter Kempf.povedal Kempf pre agentúru DPA. Ako dodal,Obavy z ďalšieho vývoja najväčšej európskej ekonomiky sa zvýšili tento mesiac, keď Nemecko zverejnilo vývoj hospodárstva za 2. kvartál. Údaje ukázali, že ekonomika klesla medzikvartálne o 0,1 %, čo vyvolalo obavy, že kľúčová ekonomika Európskej únie smeruje tento rok do recesie. Za technickú recesiu sa považuje stav, keď k poklesu ekonomiky dôjde dva štvrťroky po sebe. Podľa viacerých ekonómov by však za celý rok mala krajina zaznamenať rast, aj keď slabý.povedal šéf BDI.Zároveň odmietol ďalší odklad odchodu Británie z EÚ. Ten je momentálne stanovený na 31. októbra. "Firmy potrebujú mať už konečne jasno. Najlepším riešením by bolo, keby k žiadnemu brexitu nedošlo a druhým najlepším riešením je brexit s dohodou. Prípadný tvrdý brexit, alebo jeho ďalší odklad by bol pre biznis veľmi nepríjemný," povedal Kemf.Nemecká centrálna banka však prehnaný pesimizmus odmieta. Ako pre nedeľňajšie vydanie Frankfurter Allgemeine Zaitung povedal šéf Bundesbanky Jens Weidmann, nie je potrebné súčasnú situáciu vidieť tak negatívne. Súhlasil s tým, že vývoj ekonomiky nie je priaznivý, nie je však preto dôvod na paniku.