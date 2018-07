Buffalo Sabres podpísali kontrakt s draftovou jednotkou Dahlinom

Archívna snímka, Rasmus Dahlin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buffalo 9. júla (TASR) - Vedenie klubu NHL Buffalo Sabres podpísalo v pondelok trojročnú nováčikovskú zmluvu so švédskym obrancom Rasmusom Dahlinom. Osemnásťročný hokejista bol tohtoročnou draftovou jednotkou a Sabres do neho vkladajú veľké nádeje.Dahlin sa stal tretím hráčom v histórii, ktorého si Buffalo vybralo vo vstupnom drafte z prvého miesta. Pred ním sa dostalo tejto pocty Gilbertovi Perreaultovi (1970) a Pierreovi Turgeonovi (1987). Talentovaný bek nazbieral v uplynulej sezóne v drese Frölundy v najvyššej švédskej súťaži SHL 23 bodov za 8 gólov a 15 asistencií, pričom na ľade strávil v priemere 19:02 minúty na zápas. Na MS hráčov do 20 rokov ho vymenovali za najlepšieho obrancu, Švédsku pomohol získať striebornú medailu. Svoju krajinu reprezentoval aj an ZOH v Pjongčangu. Generálny manažér Sabres Jason Botterill očakáva, že Dahlin bude hrať v NHL už tento rok.povedal Botterill po drafte.uviedol pre nhl.com Dahlin, ktorý na konci júna zaujal aj na rozvojovom kempe Buffala. Podľa portálu capfriendly.com dostal najvyšší možný nováčikovský plat - 925.000 dolárov za sezónu, na bonusoch však môže zarobiť ďalších 2,85 mil. USD.