G. Buffon: Nie som posadnutý triumfom v Lige majstrov

Archívna snímka, Gianluigi Buffon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. júla (TASR) - Taliansku brankársku ikonu Gianluigiho Buffona v pondelok oficiálne predstavili ako novú posilu francúzskeho futbalového majstra Paríža St. Germain.vyhlásil 40-ročný Buffon o jedinej významnej klubovej trofeji, ktorá ešte chýba v jeho zbierke.uviedol Buffon, ktorý uplynulých sedemnásť sezón pôsobil v Juventuse Turínn a trikrát s ním prehral vo finále LM.Buffon s PSG podpísal minulý piatok mluvu na jeden rok s opciou.vyhlásil prezident PSG Nasser Al-Khelaifi. Klub v uplynulých ročníkoch LM vyradili španielske celky FC Barcelona a Real Madrid a pred novou sezónou kouča Unaia Emeryho vystriedal Nemec Thomas Tuchel.povedal Buffon, ktorý bude prvýkrát v kariére pôsobiť v zahraničí. Kariéru začal v roku 1995 v Parme, s ktorou získal Pohár UEFA (1999). Od roku 2001 nepretržite až do konca uplynulej sezóny pôsobil v Juventuse, s ktorým bol deväťkrát majster Talianska a štyrikrát vyhral Taliansky pohár. Pôvodne nazbieral jedenásť titulov, ale o dva (2004/2005, 2005/2006) Juventus prišiel v dôsledku korupčnej kauzy a porúčal sa do Serie B. Buffon v tíme zostal a pomohol mu v okamžitom návrate do najvyššej súťaže, v ktorej má na konte najdlhšiu šnúru bez inkasovaného gólu - 974 minút v ročníku 2015/2016. Za Juventus odchytal 656 stretnutí. V roku 2006 prispel k zisku titulu majstra sveta pre "Squadru azzurru", v roku 2012 stroskotalo Taliansko až vo finále EURO na Španielsku.