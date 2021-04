Buffalo zdolalo Flyers a ukončilo rekordne dlhú sériu prehier, Colorado strelilo Arizone deväť gólov (video)

Stále sú najhorším tímom

Duely bez Slovákov

Jeden zápas odložili













1.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Buffala sa dočkali a v zámorskej NHL po dlhej šnúre osemnástich prehier okúsili aj sladkú chuť víťazstva. Na dvojbodový zápis sa Sabres načakali viac ako mesiac a medzitým aj vymenili trénera - Don Granato nahradil Ralpha Kruegera Buffalu sa pretrhnúť negatívnu sériu podarilo v domácom prostredí proti Philadelphii , nad Flyers triumfovali hladko 6:1. Napriek tomu sú Sabres stále suverénne najhorším tímom v celej súťaži, keď doteraz nazbierali len 19 bodov z 35 duelov. Osemnásť prehier za sebou je najdlhšia séria v NHL od zrušenia remíz pred sezónou 2005/2006."Bez debaty je najdôležitejšie, že negatívna séria je za nami. Všetci teraz môžeme pohnúť vpred," povedal kouč Granato podľa oficiálneho webu profiligy. "Môžeme sa zamerať na to, aby sme sa s touto skupinou hráčov posúvali vpred, čo je náš hlavný cieľ. Myslím si, že máme na to, aby sme boli lepším tímom," doplnil.Sabres predtým triumfovali 23. februára nad New Jersey . Zaujímavo vyznie aj štatistika, že Buffalo iný tím ako Devils zdolali po viac ako dvoch mesiacoch, keď 26. januára si poradili s New Yorkom Rangers . Potom prišli triu triumfy nad Devils a po nich nepríjemná séria neúspechov.V stredajších dueloch NHL, do ktorých nezasiahol ani jeden slovenský hokejista, zaujalo aj víťazstvo Colorada 9:3 nad Arizonou . Hetrikom sa na úspechu Avalanche podieľal fínsky legionár Joonas Donskoi, všetky tri góly dosiahol v úvodnej desaťminútovke duelu. Najprv v 5. minúte otvoril skóre duelu, v siedmej minúte zvyšoval na 4:1 a vo ôsmej na 5:1.Na tri presné zásahy potreboval od úvodu duelu len 7:31 min, rýchlejší v tomto smere nebol doteraz žiadny hráč v histórii organizácie Avalanche vrátane predchodcu klubu Quebec Nordiques. V celej NHL ide o ôsmy najrýchlejší hetrik v úvode stretnutia. "Mali sme veľmi dobrý úvod. Užívali sme hru. Je skutočne zábavné hrať s (Tysonom) Jostom a Valom (Valerij Ničuškin). Tie góly sú aj ich zásluha, niektoré boli dorážky ich striel," zhodnotil Donskoi na NHL.com. Toronto v stredu potvrdilo post lídra kanadskej Severnej divízie, keď zvíťazilo na ľade Winnipegu 3:1, keď jeden gól hostí zaznamenal najlepší strelec celej NHL Auston Matthews , bol to jeho už 24. presný zásah v tomto ročníku. Hrať sa mal v stredu aj zápas medzi Vancouverom Calgary , no odložili ho na zatiaľ neurčený termín. Dôvodom je zaradenie dvoch hráčov a jeden člena realizačného tímu Canucks na tzv. COVID listinu.