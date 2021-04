Sakkariová hladko postúpila do štvrťfinále v Miami, víťaznú šnúru Osakovej zastavila po viac ako roku (video)

V prvom sete uhrala osem loptičiek

Sakkariová je superšťastná

1.4.2021 (Webnoviny.sk) - Japonská tenistka Naomi Osaková po viac ako roku prehrala súťažný zápas priamo na dvorci. Dvojka svetového rebríčka na turnaji WTA v Miami podľahla vo štvrťfinále Grékyni Marii Sakkariovej hladko 0:6, 4:6, skončila sa tak 23-zápasová víťazná šnúra Japonky.Tá predtým prehrala priamo na dvorci súťažný zápas ešte v úvode februára 2020, keď v kvalifikačnom zápase o postup na záverečný turnaj Billie Jean King Cupu (predtým Pohár federácie, pozn.) podľahla Španielke Sare Sorribesovej Tormovej. Odvtedy získala tituly v dvojhre žien na US Open aj Australian Open , na turnajoch WTA v Cincinnati a Melbourne vypadla bez boja pod vlastnom odstúpení.V stredajšom zápase proti Sakkariovej v prvom sete uhrala len osem loptičiek, v druhom neuspela napriek vedeniu 4:1. "Čím viac sa mi takýchto vecí stane, tým viac sa z toho môžem poučiť," zhodnotila Osaková.Jej grécka súperka, ktorej v rebríčku WTA patrí 23. pozícia, dosiahla v stredu najväčšie víťazstvo v doterajšej kariére. "Som veľmi vzrušená, som superšťastná. Nemám na toto slová," komentovala po postupe do semifinále. Neskôr doplnila: "Nemyslím si, že som hrala svoj najlepší tenis v kariére. Spravila som to, čo bolo potrebné." Sakkariová pritom v osemfinále pri postupe cez domácu Jessicu Pegulovú odvrátila šesť mečbalov súperky.Dvadsaťpäťročnú rodáčku z Atén čaká na ceste k premiérovému finále na okruhu ešte jedna prekážka - Bianca Andreescová z Kanady.