Buffon sa vracia do Juventusu Turín, podpíše ročnú zmluvu

Gianluigi Buffon, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 4. júla (TASR) - Legendárny futbalový brankár Gianluigi Buffon sa sa vracia do Juventusu Turín. Podľa agentúry AP mal ešte vo štvrtok podstúpiť v tíme úradujúceho talianskeho majstra lekárske testy a následne podpísať s vedením klubu ročnú zmluvu.Štyridsaťjedenročný Buffon chytal za Juventus v rokoch 2001-2018 a bol ikonou "starej dámy", s ktorou vybojoval množstvo trofejí. Nikdy sa mu však nepodarilo vyhrať Ligu majstrov. Vlani prestúpil do Paríža St. Germain, kde ale vydržal iba jednu sezónu.Turínsky veľkoklub zavesil vo štvrtok na sociálne siete fotografie a videá s Buffonom, ako rozdáva autogramy pred tréningovým centrom Juventusu, kde následne zamieril na vstupnú lekársku prehliadku. Skúsený taliansky brankár by mal byť tímovou dvojkou za Poliakom Wojciechom Szczesným. Po sezóne 2019/20 by sa mal stať súčasťou manažmentu Juventusu.Buffonovi, ktorý s talianskou reprezentáciou získal v roku 2006 titul majstra sveta, chýba už len sedem štartov v Serii A, aby vyrovnal rekord Paola Maldiniho. Dlhoročný kapitán AC Miláno odohral v najvyššej talianskej súťaži 647 zápasov, Buffon 640.