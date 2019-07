Brazílčan Willian si nezahrá vo finále s Peru, zranil si stehenný sval

Willian, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 4. júla (TASR) - Brazílsky futbalový reprezentant Willian sa nepredstaví v nedeľňajšom finále Copa America proti Peru. Tridsaťročného ofenzívneho stredopoliara vyradilo zranenie zadného stehenného svalu na pravej nohe.Willian zacítil bolesť už počas semifinálovej výhry nad Argentínou (2:0), no duel dohral dokonca, keďže tréner Tite využil už všetky tri možnosti na striedanie. Hráč londýnskej Chelsea strelil na turnaji jeden gól do siete Peru v skupinovom zápase, ktorý Brazílčania vyhrali jasne 5:0, a premenil jedenástku vo štvrťfinálovom rozstrele s Paraguajom. Do nominácie sa dostal po zranení Neymara. Informovala agentúra AFP.