Bugár: Ak sa strana zastupujúca menšiny nedostane do parlamentu teraz, nemusí sa dostať už vôbec

15.5.2023 (SITA.sk) - Ak sa politická strana, ktorá zastupuje menšiny a má tomu prispôsobený aj svoj program, nedostane do parlamentu po nadchádzajúcich parlamentných voľbách, nemusí sa už dostať vôbec.V diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní to povedal bývalý šéf strán SMK a Most-Híd Béla Bugár . Podľa neho neexistuje dôvod, aby slovenské strany nezačali „loviť vo vodách" maďarských voličov.Zatiaľ podľa Bugára slovenské strany neprispôsobili svoj program potrebám maďarských voličov, v budúcnosti tak však môžu urobiť. „Už aj teraz vidieť, že niektorí Maďari, hlavne mladí ľudia, už nevolia podľa toho, že kto je akej národnosti," povedal Bugár.Expolitik takisto zdôraznil, že aj medzi maďarskými voličmi sa nájdu takí, ktorí veria rôznym dezinformáciám.„Dostanete denne niekoľko desiatok správ cez internet a pokiaľ nevidíte za tie správy, neviete to spájať s rôznymi inými informáciami, tak budete veriť aj tomu, že už dávno sme boli na Marse, len nám to nechcú povedať," doplnil Bugár.