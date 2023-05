Von der Leyenová potvrdila ďalší balík sankcií zameraný na krajiny, ktoré Rusku pomáhajú obchádzať existujúce opatrenia

Mechanizmus nešpecifikovala

Niektorí opakujú ruský príbeh

15.5.2023 (SITA.sk) - Ďalší balík sankcií Európskej únie v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu bude zahŕňať opatrenia proti tretím krajinám, ktoré pomôžu Moskve vyhnúť sa existujúcim obmedzeniam.Ako referuje web euronews.com, potvrdila to predsedníčka Európskej komisie V poradí jedenáste kolo sankcií od vypuknutia vojny sa zameria najmä na odstránenie medzier v dosiaľ prijatých opatreniach, ktoré Rusko používa na obchádzanie obmedzení, najmä na dovoz zakázaného tovaru cez tretie krajiny.Podľa Von der Leyenovej je plánované opatrenie „v podstate varovaním, že to s našimi sankciami myslíme vážne“.Von der Leyenová nešpecifikovala, ako presne bude tento mechanizmus fungovať, no dodala, že existuje „niekoľko monitorovacích bodov“, ktoré potvrdzujú potrebu obmedzení.Európska únia si uvedomuje, že sa musí zamerať na dosah sankcií, najmä čo sa týka rozvojových krajín, aby sa nielen posilnili väzby, ale aj vysvetlili samotné sankcie voči Rusku.Toto by malo byť predmetom diskusie na najbližšom samite G7, kde bolo pozvaných ďalších osem krajín - Austrália, Brazília, Cookove ostrovy, India, Indonézia, Južná Kórea, Komory a Vietnam.Únia tvrdí, že niektoré krajiny opakujú „ruský príbeh“ o tom, že Západ ohrozuje globálnu potravinovú bezpečnosť, a to napriek tomu, že ruské poľnohospodárske výrobky neboli sankcionované.Únia chce preto budovať silné partnerstvá s rozvojovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami spôsobmi, ktoré sú vzájomne prospešné.„Budeme otvorene a úprimne diskutovať o tom, prečo sme presvedčení, že tieto sankcie sú nevyhnutné a oprávnené. Ruská propaganda je postavená na klamstvách a sprisahaní. Bojujeme faktami a číslami,“ poznamenal predseda Európskej rady