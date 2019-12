Bugár by podporil schôdzu, na ktorej by sa rokovalo o nových návrhoch

Na snímke podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd) počas 53. schôdze NR SR 4. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. decembra (TASR) - Keby opozícia iniciovala takú mimoriadnu schôdzu, ktorej programom by bolo prerokovanie len tých bodov, ktoré ešte v pléne predložené neboli, bola by povinnosť ich prerokovať. Myslí si to podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd).Mimoriadnu schôdzu na prerokovanie 64 presunutých návrhov zákonov podľa Bugára nepodporili, pretože väčšina z nich boli už recyklované návrhy.reagoval v stredu pred novinármi.Keby opozícia navrhla do programu schôdze len tých zopár bodov, ktoré ešte prerokované neboli, Bugár by ju podporil.skonštatoval.Podľa poslanca Smeru-SD Mariána Kéryho je, aby bolo v prvom čítaní prerokovaných toľko bodov.zhodnotil.Plénum v stredu neschválilo program mimoriadnej schôdze, ktorú iniciovala opozícia na prerokovanie presunutých návrhov zákonov. Opozícia tvrdí, že presunutím jej návrhov boli porušené demokratické práva poslancov.O presunutí viac ako polovice návrhov zákonov predložených na aktuálnu schôdzu parlamentu rozhodli poslanci minulý týždeň. Procedurálny návrh predložil predseda Smeru-SD Robert Fico. Odôvodnil ho potrebou rozsiahlejšej diskusie k schvaľovaniu štátneho rozpočtu.Opozícia už avizovala, že ak koalícia odmietne otvoriť mimoriadnu schôdzu na prerokovanie jej návrhov, bude sa podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča snažiť vyvodzovať zodpovednosť voči premiérovi a podpredsedovi Smeru-SD Petrovi Pellegrinimu. Nezaradení poslanci pôsobiaci v koalícii Progresívne Slovensko (PS)-Spolu už avizovali, že v prípade neotvorenia schôdze podajú podnet na Ústavný súd SR.