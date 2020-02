Bugár dal smerákom košom, kotlebovci mimoriadnu schôdzu podporia

aktualizované 11. februára, 16:22





11.2.2020 (Webnoviny.sk) -Strana Most-Híd podľa jej predsedu Bélu Bugára nepodporí zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu o legislatívnych návrhoch Smeru-sociálnej demokracie v otázkach Istanbulského dohovoru, zdvojnásobenia prídavkov na deti a zavedení 13. dôchodku.„Poslanci strany Most-Híd sa nezúčastnia rokovania v skrátenom legislatívnom konaní o týchto návrhoch,“ vyhlásil Bugár a dodal, že začína „cítiť populizmus u koaličných partnerov“.Postoj strany zdôvodnil tým, že ešte v decembri sa v koalícii dohodli, že parlament prerokuje len tie návrhy zákonov, ktoré vráti prezidentka späť do snemovne. Aj preto koalícia odmietla opozičné návrhy v parlamente. „Dané slovo musí platiť,“ zdôraznil Bugár.O návrhoch Smeru zaviesť 13. dôchodok a dvojnásobne zvýšiť rodinné prídavky šéf Mostu-Híd povedal, že môžu v rozpočte urobiť až „800-miliónovú dieru“, čo považuje za nezodpovedné. Pripomenul tiež, že vláda už prijala návrhy o obmedzení výdavkov.Na tému Istanbulského dohovoru Bugár uviedol, že Národná rada SR dvakrát dala stop tomuto dokumentu. Podľa neho neexistuje žiadna inštancia, ktorá by mohla donútiť parlament, aby Istanbulský dohovoru znovu prerokoval. „Nie je platný a nebude platný, kým ho Národná rada SR neodsúhlasí a Národná rada SR ho odmietla. Takisto ho odmieta aj strana Most-Híd,“ dodal Bugár.Predseda parlamentu a šéf koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko verí, že Most-Híd ešte prehodnotí odmietavý postoj k zvolaniu mimoriadnej schôdze parlamentu.Predsedovi Mostu-Híd Bélovi Bugárovi ponúkol, aby sa zišla koaličná rada a Bugár pochopil „všetky súvislosti“ koaličných návrhov. „Verím, že aj Most-Híd prehodnotí postoj k mimoriadnej schôdzi,“ uviedol Danko.Smer chce v parlamente presadiť trinásty dôchodok pre penzistov a zdvojnásobiť prídavky na deti. Bugár namietal, že tieto návrhy spôsobia „dieru“ v rozpočte 800 miliónov eur a poukázal na rozhodnutie vlády o obmedzení výdavkov.Na to, aby bola schôdza uznášaniaschopná sa musí prezentovať aspoň 76 poslancov zo 150. Smer a SNS majú dohromady 64 poslancov. Pridajú sa však aj poslanci strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS), ktorých je v klube 10.„Samozrejme, podporíme,“ reagoval hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica na otázku SITA, či strana podporí program schôdze. To znamená, že by Smer, SNS a ĽSNS mali k dispozícii 74 hlasov.Ak sa k nim pripočítajú aj hlasy troch nezaradených poslancov Rastislava Holúbka, Petra Marčeka a Martiny Šimkovičovej, ktorí pomerne často hlasujú s vládnymi stranami, tak Smer a SNS pretlačia program schôdze aj bez Mostu-Híd.Dankovou podmienkou na zvolanie schôdze parlamentu podľa jeho slov bolo, aby vláda súčasne predložila do parlamentu aj Istanbulský dohovor. Ak by parlament podľa Danka tento dokument odmietol, verí, že už si „pani prezidentka nevymyslí iný argument na to, aby Istanbulský dohovor prestal byť témou“.