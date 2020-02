Populizmus a zúfalý pokus o oslovenie voličov, reaguje politológ na návrh smerákov

Most-Híd návrh nepodporí

Potrebujú získať späť voličov

11.2.2020 - Snaha vládnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) o zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR 18 dní pred voľbami je populistický ťah a zúfalý pokus o oslovenie voličov. Agentúre SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.Predseda vlády SR Peter Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že Smer-SD chce zvolať mimoriadnu schôdzu, na ktorej plánuje riešiť vyššie prídavky pre deti, trináste dôchodky a situáciu okolo Istanbulského dohovoru.„Zo strany Smer-SD je to zúfalý pokus predstaviť v najbližších dňoch populistické sľuby a priživiť sa na téme Istanbulského dohovoru. Ani to im však nepomôže a ide o čisto populistický ťah,“ zhodnotil Mesežnikov.Koaličný partner Smeru-SD Most-Híd tento návrh nepodporí. Predseda strany Béla Bugár to na utorkovej tlačovej konferencii odôvodnil tým, že s koaličnými partnermi síce boli v decembri minulého roku dohodnutí na zvolaní mimoriadnej schôdze, ale to len v prípade, ak prezidentka vráti parlamentu na prerokovanie nejaký zákon.Podľa politológa strana Most-Híd utrpela tým, že vstúpila do tejto vlády, a preto sa teraz potrebuje voči koaličným partnerom vymedziť. „Ak by Most-Híd podporil program takejto mimoriadnej schôdze, tak by to doslova znamenalo ‚vygumovanie' Mostu-Híd,“ myslí si Mesežnikov.Strana totiž podľa jeho slov potrebuje získať späť aspoň časť pôvodných voličov, o ktorých prišla. „Aby nemohli byť obviňovaní z toho, že sa chcú taktiež priživiť na tomto lacnom populizme,“ uzavrel politológ.