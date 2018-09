Bugár: Každý má právo založiť si stranu, Simon je 153. nádejným lídrom

Na archívnej snímke predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 2. septembra (TASR) - Zsolt Simon má ako každý občan SR právo na to, aby si založil politickú stranu. Podľa aktuálneho zoznamu registrovaných politických strán je 153. nádejným lídrom na Slovensku. Uviedol to vládny Most-Híd v reakcii na iniciatívu jeho bývalého podpredsedu Simona založiť si novú stranu Magyar-Maďarské Fórum.K otázkam o spolupráci so vznikajúcou stranou sa Most-Híd zatiaľ nevyjadruje.uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Nezaradený poslanec Národnej rady SR Zsolt Simon oznámil, že so svojím tímom začína zbierať podpisy pre vznik novej strany s názvom Magyar-Maďarské Fórum. Simon bol v minulosti členom SMK, po odchode spoluzakladal Most-Híd. Ten opustil po tom, čo strana vstúpila do koalície so Smerom-SD a SNS. Teraz zakladá novú stranu, lebo podľa neho Maďari na Slovensku nemajú koho voliť.Vznikajúca strana odmieta spoluprácu so Smerom-SD, SNS a ĽSNS. Financovaná má byť z vlastných zdrojov. Chce priniesť generačnú obmenu, nové prístupy a má mať zastúpenie zo všetkých regiónov. Potrebných 10.000 podpisov na registráciu plánuje strana vyzbierať ešte tento rok a chce sa zúčastniť na parlamentných voľbách v roku 2020.