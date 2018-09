V novembri bude v Bratislave medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) – Medzinárodný veľtrh cvičných firiem pripravuje na november v Bratislave Slovenské centrum cvičných firiem. Pre TASR to uviedla Gabriela Horecká z tohto špecializovaného pracoviska Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) na konferencii k výsledkom medzinárodného projektu Indesk (27.8.). Na veľtrhu by sa mali zúčastniť zástupcovia minimálne z piatich krajín a za Slovensko približne 50 cvičných firiem.Pre cvičné firmy je to príležitosť prezentovať školu a seba samé.priblížila Horecká. Je možné, že podnikateľ si vyberie zamestnancov práve z takejto cvičnej firmy a veľa jej absolventov má založenú svoju vlastnú. Každoročne máme v registri založených približne 600 cvičných firiem, dodala Horecká s tým, že za 20 rokov ich mohlo vzniknúť približne 2000.Partnerské spoločnosti sú napríklad z oblasti vodárenstva, teplárenstva, cestovného ruchu, predaja sanitárneho tovaru a pod., priblížila s tým, že koncept cvičnej firmy, a to nielen na Slovensku, je založený na platnej legislatíve. Centrum spolupracuje aj pri organizovaní regionálnych veľtrhov a kontraktačných dní, na ktorých sa zúčastňujú cvičné firmy.Slovenské centrum cvičných firiem vzniklo v roku 1998 na detašovanom pracovisku ŠIOV na základe rozhodnutia ministerstva školstva a za pomoci ministerstva školstva Rakúska a KulturKontaktu, informuje na svojej stránke centrum. Medzi jeho hlavné úlohy patrí pre cvičné firmy aj simulovať úrady štátnej správy, zdravotnú poisťovňu, poštový úrad a banku pre domáci a zahraničný platobný styk. Centrobanka pri centre vedie aj personálne účty cvičných firiem, ako aj účty poisťovní a daňového úradu, čím simuluje tok financií cvičných firiem.Centrum pripravuje tiež konferencie, semináre, školenia, kontinuálne vzdelávanie učiteľov cvičných firiem.