BUGÁR: Návrh na zmenu voľby sudcov ÚS reálne sprísňuje súčasný stav

Bratislava 8. septembra (TASR) – Návrh na zmenu výberu sudcov Ústavného súdu (ÚS) je regulárnym sprísnením doterajších pravidiel, žiadnou kozmetickou úpravou. Je o tom presvedčený predseda Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár, ktorý v programe RTVS Sobotné dialógy uviedol za nepravdepodobné, že by minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) stiahol predložený návrh.povedal.pripustil zároveň. Oproti v súčasnosti nastaveným pravidlám však ide podľa neho o kvalitatívny posun.Opačný názor má oponentka v diskusii, predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Návrh z dielne rezortu spravodlivosti má podľa nej zabezpečiť, aby si vládna koalícia poistila svoje pozície na ÚS. Remišová za nedostatočný považuje v tejto súvislosti i návrh, aby o voľbe ústavných sudcov rozhodovala väčšina všetkých, nie iba prítomných poslancov.skonštatovala. Mieni, že ústavných sudcov by mala schvaľovať ústavná väčšina, pripomína, že kvórum minimálne 90 hlasov je i odporúčaním Benátskej komisie.Bugár neverí, že by sa pri súčasnej polarizácii politickej scény mohla v parlamente nájsť v tejto otázke zhoda a minimálne 90 hlasov pre kandidáta.naznačil.tvrdí naopak Remišová.dodala smerom k Bugárovi.Remišová kriticky hodnotí aj návrh zvýšenia limitu minimálneho veku sudcov ÚS zo 40 na 45 rokov.povedala Remišová.Bugára tento argument zarazil, podľa neho ÚS určite nie je miestom pre zbieranie skúseností. Vyjadril sa i k názoru, že ústavných sudcov by mali voliť priebežne.skonštatoval.