V prešovskom solivarskom múzeu môžu návštevníci vidieť varenie soli

Prešov 8. septembra (TASR) – Ako sa kedysi varila soľ, môžu vidieť návštevníci solivarského múzea v Prešove počas sobotňajšieho Dňa soli. Okrem toho sa dozvedia i to, aký bol celý proces jej spracovania.Podľa riaditeľa Slovenského technického múzea – Národnej kultúrnej pamiatky (STM-NKP) Solivar Mareka Duchoňa, ide o prvý ročník tohto podujatia.uviedol pre TASR Duchoň.Na replike, miniatúrnej peci návštevníkom ukazujú, ako sa kedysi varila soľ.vysvetlil kurátor STM-NKP Solivar Ivan Baláž. Dodal, že kryštáliky soli, ktoré po varení vyberú, si môžu ľudia pozrieť, prípadne i ochutnať.Popoludní si pre návštevníkov organizátori pripravili živé predstavenie, príchod cisára Františka II. Habsburského, ktorý v roku 1800 uviedol v prešovskom Solivare do prevádzky varňu František a spustil tak výrobu soli varením zo soľanky. Po príchode konského záprahu s historickým kočom z centra mesta vo varni zapáli oheň a uvedie budovu do prevádzky.dodal Duchoň s tým, že podujatie je naplánované do 18.00 h