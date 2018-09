Bugár: Návrh Smeru o voľbe ústavných sudcov v Moste-Híd neprejde

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár počas tlačovej konferencie o svojej prezidentskej kampani 24. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. septembra (TASR) - Návrh Smeru-SD, aby ústavných sudcov volil priamo parlament ústavnou väčšinou bez toho, aby potom o kandidátoch rozhodoval aj prezident SR, klubom Most-Híd neprejde. Povedal to predseda Mosta-Híd Béla Bugár na tlačovej konferencii v bratislavskej centrále strany.uviedol Bugár.Neočakáva, že by to viedlo ku koaličnej kríze.uviedol.