O odvodoch sa dozvedia aj SZČO s odloženým daňovým priznaním

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) - Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, sa vznik povinného poistenia, jeho trvanie a odvodová povinnosť prehodnocujú k 1. októbru.Tak to bude aj tento rok a SZČO, ako informoval TASR hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, o tieto informácie nemusia žiadať. Poisťovňa im oznámi do 20 dní po tomto termíne vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného.SZČO, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia (hrubý príjem z podnikania viac ako 5472 eur), bude mať od októbra nový vymeriavací základ na platenie poistného a novú mesačnú výšku poistného. Prvýkrát ju uhradí za október so splatnosťou do 8. novembra 2018.