Bugár nechce, aby Most-Híd podporil uznesenie k Istanbulskému dohovoru

Béla Bugár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár bude navrhovať, aby poslanci parlamentu za Most-Híd nepodporili uznesenie, ktoré by slovenskú vládu zaväzovalo informovať európske inštitúcie o tom, že Slovensko neratifikuje Istanbulský dohovor. Návrh uznesenia predložili na aktuálnu schôdzu Národnej rady (NR) SR poslanci za SNS.povedal v stredu Bugár novinárom ale myslí si, že návrh uznesenia parlamentom prejde.dodal. Podľa neho by sa s tým mala vyrovnať až budúca vláda.doplnil.Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) novinárom po rokovaní vlády v stredu povedal, že parlament už raz rozhodol jedným uznesením, kde vyzval vládu, aby nekonala ďalej v ratifikácii a odvolala svoj podpis.povedal Gál s tým, že na ministerstve už vychádzajú z toho, ako sa uznieslo plénum.dodal. Minister tiež skonštatoval, že ide otohto dohovoru do politiky.Poslanci za SNS Tibor Bernaťák, Jaroslav Paška a Eva Smolíková predložili uznesenie, ktorým žiadajú vládu SR, aby v súlade s uznesením NR SR prijatým v marci, bezodkladne informovala Súdny dvor EÚ a ďalšie európske inštitúcie, že Istanbulský dohovor Slovensko neratifikuje a nesúhlasí s tým, aby EÚ k nemu pristúpila ako celku bez predchádzajúceho jednomyseľného súhlasu všetkých členských štátov EÚ.Parlament v marci tohto roka prijal uznesenie, ktorým NR SR rozhodla, že SR