ÚNIA MIEST: ZVYŠOVANIE DANÍ A POPLATKOV NAVRHUJE 95 ČLENOV

Žilina 27. novembra (TASR) – Zvyšovanie dane z nehnuteľnosti a poplatkov navrhuje viac ako 95 percent členov Únie miest Slovenska (ÚMS). Na tlačovej konferencii po zasadnutí Prezídia ÚMS v Žiline to povedal jej prezident Richard Rybníček.





Zvyšovanie daní a poplatkov je podľa neho dôsledkom rozhodnutí poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). "Opäť sme museli skonštatovať, že sme nemali a ani nemáme na výber, ak chceme udržať služby aspoň na dnešnej úrovni. A vyrovnané rozpočty, ktoré nám vyplývajú zo zákona. Ak chceme zároveň investovať do rozvoja, bez tohto kroku by sme veľmi ťažko udržali chod miest a obcí, nedá sa to. Veríme, že aj poslanci mestských zastupiteľstiev v jednotlivých mestách pochopia túto potrebu, aby sme udržali rozvoj," zdôraznil Rybníček.Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová upozornila, že pripravované rozpočty miest sú rozpočtami "na prežitie". "Nemajú vôbec žiadne možnosti rozvojových aktivít. Zvýšené výdavky, to sú kompetencie, ktoré dali mestám - chodníková novela, obedy zadarmo, zvyšovanie miezd vo verejnej správe, rekreačné poukazy. Ale veľký dopad na výdavky obcí majú aj schválené príplatky, napríklad za nočnú prácu či vo sviatok. Zvyšovaním daní sa snažíme aspoň zmierniť dopad, alebo povedzme nájsť ešte mierne zdroje na rozvoj. Pretože, keby sme chceli vynahradiť to, čo nám zákonnými opatreniami zobrali, dane by museli stúpnuť o stopercentné násobky," podotkla Balkovičová.Žilinský primátor Peter Fiabáne vyjadril presvedčenie, že na Slovensku je množstvo primátorov, ktorí chcú zodpovedne rozvíjať mestá. "Na úrovni vlády a parlamentu sa dnes prijímajú opatrenia, ktoré sa tvária ľúbivo. Ale už nikto nemá politickú odvahu povedať, že niekde to dávame, ale niekomu to berieme z druhého vrecka. A to sa presne deje. Pokiaľ v tejto krajine neskončí takýto spôsob komunikácie s občanom a nezačneme si hovoriť na rovinu pravdu, v akom stave sme, potom to môže končiť tak, ako to končí dnes. Ale som pozitívne naladený. Treba to ľuďom poctivo a zodpovedne vysvetľovať," uviedol Fiabáne.Úprava daní a poplatkov v Žiline podľa neho iba kompenzuje dopad rozhodnutí v NR SR. „V Žiline sme prišli o 4,9 milióna eur a naša úprava, ktorú ľudia vnímajú ako dosť zásadnú, je 3,5 milióna eur. Dokonca nie sme ani v stave sa s tými dopadmi vysporiadať, stále je tam obrovská rezerva. Potrebujeme, aby ich štát upravil správnymi rozhodnutiami, správnym prístupom a správnym rozdelením kompetencií," dodal žilinský primátor."Najhoršie, čo sa môže mestu alebo obci stať je, keď do toho začnú poslanci vnášať politiku a začnú z toho vytĺkať politický kapitál. V takom prípade škodia vlastným obyvateľom. Som hlboko presvedčený, že v drvivej väčšine miest a obcí si aj poslanci uvedomujú, že toto nie je o politike. Ale o zodpovednom prístupe k zachovaniu služieb pre občanov, ktorých zastupujú," uzavrel prezident ÚMS.