Bugár otvoril 9. deň septembrovej schôdze, plénum bolo takmer prázdne

Na archívnej snímke Béla Bugár. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 24. septembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Béla Bugár (Most-Híd) otvoril deviaty rokovací deň 49. schôdze parlamentu. Plénum bolo pri otvorení takmer prázdne, v rokovacej sále sa nachádzalo len niekoľko zákonodarcov. V utorok by poslanci nemali hlasovať, informoval o tom v piatok (20. 9.) podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD).Rokovanie začali poslanci diskusiou k návrhu na zrušenie súčasného zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Opoziční poslanci z OĽaNO a nezaradená poslankyňa Veronika Remišová zároveň navrhujú prijať nový zákon, ktorý má priniesť alternatívny mechanizmus preukazovania pôvodu príjmov a majetku.Zákonodarcovia by sa mali počas dňa zaoberať aj návrhom poslancov SaS, ktorí chcú, aby sa agenda lesného hospodárstva presunula pod Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Navrhujú to v novele zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.