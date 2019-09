Danko: Spoločné úsilie dokáže vyriešiť problémy euroázijských štátov

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko počas otvorenia 4. zasadnutia predsedov parlamentov euroázijských štátov v Paláci nezávislosti 24. septembra 2019 v kazašskom Nur-Sultane. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Nur-Sultan/Bratislava 24. septembra (TASR) - Pred štátmi euroázijského priestoru je mnoho úloh, ktoré dokážeme vyriešiť len spoločným úsilím. Sú to najmä otázky hospodárskej spolupráce a rozvoja, bezpečnosti a stability regiónu. Vo svojom príhovore po otvorení 4. samitu predsedov parlamentov euro-ázijských krajín v Kazachstane to vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Slovensko podľa neho podporuje projekty úpravy infraštruktúry(One Belt One Road).Stretnutie predsedov parlamentov poskytuje podľa Danka cennú príležitosť diskutovať o rozvoji spolupráce medzi Európou a Áziou.vyhlásil šéf slovenského parlamentu pred delegátmi z viac ako 60 krajín Európy a Ázie.Podľa Danka je dôležité ukázať, že štáty sú schopné viesť konštruktívnu a vecnú diskusiu. Verí, že samit bude jasným odkazom, že len dialóg je cesta, ako bojovať so zlom, manipuláciou a egoizmom dnešnej doby.Šéf NR SR sa vo svojom prejave dotkol aj vzťahov s Európskou úniou (EÚ).vyhlásil.Za významnú označil Danko tému digitálnej agendy.pripomenul na samite. Doplnil tiež, že medzi najväčšie bezpečnostné hrozby súčasnosti patrí terorizmus.uviedol.Stretnutie predsedov parlamentov euro-ázijských krajín je fórum členov parlamentov vytvorené na základe iniciatívy Národného zhromaždenia Kórejskej republiky podporenej Štátnou dumou Ruskej federácie. Okrem Danka vystúpili na samite s príhovorom predstavitelia Ruska, Južnej Kórey, Číny či Turecka. Za hostiteľskú krajinu mal príhovor bývalý prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev.(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)