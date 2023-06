Bugár sa vracia do strany Most-Híd 2023. Bude kandidovať aj vo voľbách? (video)

aktualizované 8. júna, 13:01



Fond na modernizáciu národnostných škôl

Chaos tu už máme

Simon je už podľa Bugára rozhodnutý

8.6.2023 (SITA.sk) -Do strany Most-Híd 2023 vstupuje Béla Bugár, ktorý však nebude kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Bugár nebude členom vedenia strany, chce jej však pomáhať a chodiť na mítingy.Ako ďalej uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, je tu aj pre to, aby sme po nadchádzajúcich voľbách začali žiť v krajine bez nenávisti. Dodal, že svoje skúsenosti z politiky chce zužitkovať.Strana Most-Híd 2023 chce taktiež presadiť fond na modernizáciu národnostných škôl, v oblasti menšinovej politiky chcú iniciovať ďalšie rozšírenie jazykových práv a prijatie zákona o postavení národnostných menšín.Ako ďalej na besede uviedol predseda strany László Sólymos, Most-Híd stojí na pilieroch vzájomnej dôvery, tolerancie i porozumenia a dodal, že dokážu presadiť to, čo považujú za dôležité.„Odmietame hazard aj koketovanie s odchodom z Európskej únie a NATO, a hazardovanie s budúcnosťou Slovenska. Za to, že nebude nemocnica v Rázsochách, nemôže predsa Brusel (sídlo Európskej komisie, pozn. SITA), ale neschopnosť tých, ktorí túto krajinu riadili od roku 2020. Našu neschopnosť nemôžeme populisticky zneužiť na očierňovanie Bruselu," tvrdí Sólymos.Ako pokračoval, Most-Híd 2023 chce skonsolidovať verejné financie a rozbitú štátnu správu. Za najdôležitejšie oblasti strana považuje zdravotníctvo, školstvo a rozširovanie národnostných práv či rozvoj vidieka.„Musíme sa vrátiť najmä k štandardným legislatívnym procesom, ministerské návrhy nemôžu byť nahrádzané poslaneckými návrhmi bez odborného pripomienkového konania, lebo nastane chaos. Ten tu už máme, pretože takto fungovala vláda a koalícia posledné štyri roky," myslí si Sólymos.Béla Bugár, ktorý opätovne vstúpil do strany s rozhodnutím nekandidovať v septembrových voľbách, na tlačovej besede informoval, že sa rozprával s predsedom Maďarského fóra Zsoltom Simonom o prípadnom spájaní. Simon je však už rozhodnutý, že koalíciu strán vytvárať nebudú.„Ja si stále myslím, že je nádej, že nakoniec sa ešte podarí oveľa viac spájať aj tých, ktorí budú cítiť, že nemajú šancu dostať sa do parlamentu. Táto volebná koalícia túto šancu bude mať," dodal.