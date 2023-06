SaS nepodporí mimoriadnu schôdzu o konšpiráciách Smeru-SD, Fico podľa Sulíka stelesňuje zlo

Smer klame a zavádza verejnosť

Propaganda z Kremľa

8.6.2023 (SITA.sk) - Poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporia mimoriadnu parlamentnú schôdzu na návrh Smeru-SD o vymyslených konšpiráciách v súvislosti s predčasnými voľbami. Konštatuje to SaS vo svojom stanovisku.„Strana Smer môže zabudnúť na to, že sa budeme podieľať na jej kampani, ktorá je založená na konšpiráciách a šírení nenávisti. Robert Fico stelesňuje zlo, ktoré nás čaká, v prípade, ak vyhrá voľby. Rozoštváva spoločnosť, klame a zavádza verejnosť,“ vyhlásil predseda SaS Richard Sulík. Zároveň dodal, že Fica vyzýva na súboj o program a nie o to, kto dokáže viac šíriť nenávisť. Predseda Smeru-SD by sa podľa neho mal radšej venovať programu a nie „tomuto nedôstojnému divadlu“. Podľa poslanca Národnej rady SR za SaS Juraja Krúpu je mimoriadna schôdza o kampani NATO viac ako absurdná.„NATO nie je náš nepriateľ, sú to naši spojenci. Tvrdiť opak je len podieľanie sa na propagande z Kremľa,“ povedal. Kampaň, o ktorej šíri konšpirácie Smer-SD, sa podľa neho s najväčšou pravdepodobnosťou ani neuskutoční do volieb. „Navyše, na prednáškach a kritickom skúmaní o hybridných hrozbách nevidím nič zlé,“ dodal Krúpa.