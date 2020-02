Bugár sa zmluvou s občanmi Slovenska zaviazal, že nevstúpi do koalície s kotlebovcami a Smerom-SD

Zmluva Bélu Bugára a občanov Slovenska

Rozvíjanie prozápadnej politiky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Most-Híd Béla Bugár sa prostredníctvom zmluvy s občanmi Slovenska zaviazal, že nevstúpi do koalície so stranami Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Smerom - sociálnou demokraciou (Smerom-SD) . Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii.„Zmluva Bélu Bugára a občanov Slovenska“ obsahuje aj záväzok bojovať proti „akejkoľvek forme extrémizmu a proti ľuďom, ktorí vyvolávajú napätie a potom profitujú zo strachu“.Strana chce ďalej presadzovať ďalšie zmeny, ktoré povedú k očiste justície, prokuratúry a polície, podporovať a rozvíjať demokraciu na Slovensku a chrániť slobodu a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na jeho rasu, národnosť, vierovyznanie či politické zmýšľanie.Bugár sa zaväzuje aj k rozvíjaniu prozápadnej politiky a ukotveniu Slovenska v euroatlantickom priestore. „Žijeme v šialenej dobe. Počet extrémisticky a fašisticky ladených politikov rastie a rovnako aj ich podpora. Iní politici namiesto práce pre vás občanov trávia čas nezmyselnými hádkami a v predbiehaní sa, kto koho viac urazí,“ priblížil líder Mostu-Híd.Slovensko je podľa Bugára pokojnou a bezpečnou krajinou, ktorej sa ekonomicky darí. „Naviac, slovensko-maďarské napätie vystriedala konštruktívna spolupráca. Máme potenciál pokračovať v tom a budovať dobré miesto pre budúcnosť našich detí. O to všetko však môžeme rýchlo prísť, ak sa k moci dostanú nezodpovední politici,“ zdôvodnil Bugár. Zmluvu vníma ako osobný záväzok a sľub pre všetkých občanov Slovenska.