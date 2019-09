Bugár: Sme most medzi starými a novými politikmi, náš príbeh nekončí

Béla Bugár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 14. septembra (TASR) - Most-Híd je mostom medzi starou a novou generáciou politikov a politík. Počas svojho prejavu na úvod sobotného snemu strany Most-Híd to povedal jej predseda Béla Bugár. Zdôraznil tiež, že neľutuje vstup do súčasnej koalície, pretože išlo o zodpovedný krok. Verí, že príbeh strany nekončí.myslí si Bugár, ktorý vyzdvihol, že sa strana zachovala zodpovedne, aj keď to nebolo populárne. Uznáva, že zmena je nevyhnutná a spoločnosť sa posúva vpred.konštatoval.Predseda Mosta-Híd tiež poukázal na rozdeľovanie ľudí na "dobrých", ktorí kritizujú vládu, a, ktorí sú vo vláde.zdôraznil.Strana Most-Híd podľa Bugára za desať rokov svojej existencie dosiahla to, že medzi Slovákmi a Maďarmi je pokoj a mier. Je tiež presvedčený, že v súčasnej koalícii sa strane podarilo dosiahnuť konkrétne výsledky v oblastiach zvyšovania životnej úrovne, súdnictva, životného prostredia, podpory mladých rodín a menšinovej kultúry.Členovia strany Most-Híd majú na sneme hovoriť najmä o výsledkoch vo vláde a o programových prioritách do volieb. Pripomenú si tiež desať rokov strany. Most-Híd čakajú aj personálne zmeny, funkcie podpredsedu strany sa má vzdať minister životného prostredia László Sólymos.Na sneme sa nezúčastňuje minister spravodlivosti Gábor Gál, a to pre zdravotné dôvody. Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák poprel, že by boli vo vedení strany nejaké nezhody, nepočul o žiadnom spore alebo napätí. Personálne zmeny podľa neho súvisia s diskusiou o prenechaní miest v predsedníctve mladším členom strany.