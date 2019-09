Záchranárska loď s 82 migrantmi môže zakotviť na Lampeduse

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 14. septembra (TASR) - Záchranárska loď Ocean Viking s 82 migrantmi dostala povolenie zakotviť na talianskom ostrove Lampedusa. Oznámila to v sobotu jej posádka, podľa ktorej dostala od talianskych úradov pokyn plávať k tomuto ostrovčeku, ležiacemu medzi Sicíliou a Tuniskom. Informovali o tom agentúry AP a DPA.Loď Ocean Viking, ktorá už niekoľko dní apelovala na poskytnutie bezpečného prístavu, prevádzkujú humanitárne organizácie Lekári bez hraníc (MSF) a SOS Mediterranée.Nie je jasné, či nová talianska vláda zmierňuje doterajší protimigrantský postoj Ríma. Predošlá vládna koalícia zakázala lodiam charitatívnych organizácií privážať migrantov do Talianska pod hrozbou vysokých postihov.Päťdesiat migrantov na lodi Ocean Viking zachránili minulú nedeľu (8. septembra) z gumového člna, ktorým ich z Líbye poslali na cestu do Európy prevádzači. Ďalších 34 migrantov zachránili v Stredozemnom mori o deň neskôr. Dvoch z týchto ľudí - ženu vo vysokom štádiu tehotenstva a jej manžela - medzičasom previezli na Maltu.Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi najnovší vývoj privítal.uviedol Grandi na Twitteri. Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner napísal, že pre loď Ocean Viking bola dosiahnutá "európska ad hoc dohoda" medzi Talianskom, Francúzskom, Nemeckom, Portugalskom a Luxemburskom.