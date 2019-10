Bukovszky: Český model menšinového zákona môže byť inšpiráciou pre SR

Na archívnej snímke splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Český model inštitucionálnej podpory národnostných menšín na úrovni regionálnej samosprávy môže byť príkladom i pre Slovensko. Uviedol to splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Lázsló Bukovszky po piatkovom stretnutí s predsedom výboru pre národnostné menšiny hlavného mesta ČR Praha Jiřím Knitlom.priblížil Bukovszky, ktorý poukázal i na to, že český zákon o menšinách ukladá krajom, v ktorých celkový pomer národnostných menšín prekračuje päť percent, zriadiť tzv. národnostné výbory.Bukovszky je presvedčený, že český príklad môže byť inšpirujúci aj pre Slovensko, pri príprave národnostného zákona, ktorý by v ucelenej forme definoval práva národnostných menšín.upozornil splnomocnenec.Je presvedčený, že súčasnú situáciu, keď je úroveň aplikácie menšinových práv závislá od aktuálnej politickej moci a od volebných výsledkov menšinových politických strán, je potrebné odpolitizovať práve nastavením účinných mechanizmov na úrovni štátnej, regionálnej a miestnej samosprávy.