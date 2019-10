Grécko chce zrýchliť azylový proces

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 4. októbra (TASR) - Grécko na základe nového zákona zrýchli azylový proces a bude vyhosťovať migrantov, ktorí nespolupracujú. Vyhlásil to v piatok v parlamente v Aténach grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.povedal Mitsotakis. To bude podľa jeho slov platiť aj pre migrantov, ktorí sa bránia presunu z jedného utečeneckého tábora do druhého, či tých, ktorí sa nedostavia na stretnutia súvisiace s ich azylovým konaním. Ten, kto nebude spolupracovať, by mal byť internovaný v uzavretých táboroch, z ktorých budú migranti vyhosťovaní, uviedol predseda gréckej vlády.Do konca roku 2020 by mali z gréckych ostrovov poslať do Turecka 10.000 migrantov, ktorí nezískajú právo usadiť sa v Grécku. Naopak, 20.000 migrantov, ktorí budú smieť zostať, ubytujú vo všetkých regiónoch Grécka.V Ankare od štvrtka vedú ministri z Turecka, Grécka a Nemecka rozhovory o dohode medzi Tureckom a EÚ z roku 2016, ktorej cieľom bolo obmedziť prílev migrantov, ako i o najnovšom prudkom náraste počtu migrantov prichádzajúcich do Grécka.Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vyzval v piatok európske štáty, aby namiesto obviňovania Ankary z nárastu počtu utečencov prichádzajúcich do Európy spolupracovali s Tureckom na vyriešení utečeneckej krízy, uviedla agentúra AP. Čavušoglu sa vyjadril po stretnutí s nemeckým ministrom vnútra Horstom Seehoferom a komisárom EÚ pre migráciu Dimitrisom Avramopulosom.Čavušoglu podľa agentúry DPA tieto rozhovory označil za "produktívne". Venovali sa podľa jeho slov totiž" dohody.vyhlásil Čavušoglu. Európska únia však podľa neho musí dodržať to, čo sľúbila.Šéf tureckej diplomacie narážal na tohtotýždňové vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý Turecko kritizoval za to, ako riadi migráciu. Macronove obvinenia sú "neakceptovateľné", povedal Čavušoglu a dodal, že s ministrami rokoval aj o zriadení bezpečnej zóny v severovýchodnej Sýrii s cieľom presídliť tam približne dva milióny z celkových 3,6 milióna sýrskych utečencov, ktorí sú momentálne v Turecku.V piatok popoludní sa Seehofer presunie do Atén, aby na základe situácie vyhodnotil, ako môže Nemecko Grécku pomôcť. Grécko dúfa v pomoc najmä ohľadom preplnených táborov na ostrovoch Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos slúžiacich na registráciu migrantov, v ktorých žije takmer 30.000 ľudí. Ide o najväčší počet od marca 2016, keď vstúpila do platnosti dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom. Tá stanovuje, že EÚ môže poslať späť všetkých migrantov a utečencov, ktorí nelegálne prichádzajú na grécke ostrovy cez Turecko.V Grécku sa nachádza približne 70.000 prevažne sýrskych utečencov, ktorí sa tam dostali od roku 2015 cez susedné Turecko.