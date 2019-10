Bukóza Holding investuje do zlepšenia životného prostredia

Sídlo spoločnosti Bukóza Holding v Hencovciach, archívna snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hencovce 3. októbra (TASR) – Spoločnosť Bukóza Holding v súčasnosti inštaluje nové filtračné zariadenie. Od investície vo výške viac ako 3 milióny eur očakáva zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok na štvrtinu pôvodného limitu. Informoval o tom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Vladimír Jacko vo štvrtok na tlačovej konferencii.Nové filtračné zariadenie, elektrostatický odlučovač, je inštalované ako koncová technológia v rámci technologického uzla kotol RK3. Bukóza tým reaguje na nariadenie Európskej únie, v ktorom sa pre BAT technológie výroby papiera a buničín požaduje plnenie limitu tuhých znečisťujúcich látok na výstupe. Ako spoločnosť deklaruje, ten by mal po spustení elektrofiltra predstavovať štvrtinu pôvodných hodnôt.uviedol Jacko.Spustenie nového filtračného zariadenia predpokladá spoločnosť najneskôr na prelome mesiacov novembra a decembra tohto roku. Presný termín bude podľa Jackových slov závisieť od úspechu prípravy technických a technologických náležitostí. V súčasnosti, ako doplnil, sa ukončujú stavebné práce súvisiace s projektom.Investičná akcia je súčasťou stratégie ochrany životného prostredia, ktorú spoločnosť pripravila v apríli 2018.povedal Jacko. V posledných mesiacoch sa im už podarilo znížiť decibely hlučnosti v kritických oblastiach výrobného cyklu.uviedol na margo popolčeka, ktorého produkciu má ešte viac znížiť aktuálne realizovaný projekt elektrofiltra. V oblasti zápachu tak z výrobného procesu, ako i odkaliska spoločnosť tiež aktuálne pracuje na projektoch, z ktorých jeden plánuje ukončiť do leta 2020.spresnil Jacko.História akciovej spoločnosti Bukóza Holding siaha do roku 1948, keď bol založený Hencovský drevokombinát. Pomenovanie Bukóza získal v roku 1970. V súčasnosti pozostáva z troch hlavných výrobných spoločností, Bukocel, Bukóza Energo a Greencel i piatich obslužných spoločností. S približne 1000 kmeňovými zamestnancami a ďalšími 2000, ktorí pracujú v servisných a dodávateľských firmách, je Skupina spoločností Bukóza Holding druhým najväčším zamestnávateľom v Prešovskom samosprávnom kraji.