V Bratislave vyhlásia výsledky 8. ročníka súťaže Slovak Press Photo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Mená víťazov 8. ročníka súťaže Slovak Press Photo sa verejnosť dozvie vo štvrtok počas slávnostného odovzdávania cien v Primaciálnom paláci, kde primátor hlavného mesta Matúš Vallo tiež oznámi meno víťaza Grantu Bratislavy za rok 2019. Informovala o tom na tlačovej konferencii Jana Garvoldtová, riaditeľka Slovak Press Photo.zhodnotila Garvoldtová. Niektoré kategórie boli podľa nej oproti minuloročnej súťaži slabšie, ale za výborné vyhodnotila porota kategórie Každodenný život a Dlhodobý dokument.Medzinárodná porota sa zišla v Bratislave od 30. augusta do 1. septembra, aby posúdila práce prihlásené do súťaže. Predsedal jej slovensko-kanadský fotograf Joe Klamar (AFP), ďalej ju tvorili holandský fotograf Kadir van Lohuizen (agentúra NOOR), francúzska fotoeditorka Fréderique Rondetová (Liberation), český fotograf a pedagóg Jindřich Štreit a slovenský fotograf Andrej Balco.Do súťaže sa registrovalo 189 fotografov, ktorí dovedna zaslali 2250 snímok, z toho 246 sérií. Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v súťažných kategóriách - Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi do 26 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a v novej medzinárodnej kategórii Fotografia vytvorená mobilným telefónom. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy.Medzinárodné kategórie boli okrem slovenských fotografov otvorené aj pre fotografov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.Ako potvrdila pre TASR Garvoldtová, medzi súťažnými prácami dominovala téma prezidentských volieb na Slovensku a ďalších udalostí súvisiacich s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka. Veľké množstvo súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, otázky chudoby a sociálneho vylúčenia doma i v okolitých krajinách.Všetky fotografie, ktoré postúpili do finále, budú od 4. októbra do 28. októbra vystavené v rámci výstavy Slovak Press Photo 2019 v Kunsthalle Bratislava. Medzi 305 vystavenými fotografiami budú aj práce Jána Viazaničku, víťaza minuloročného Grantu Bratislavy. Predstaví projekt pod názvom Čas oddychu, ktorý rok pripravoval. Súbor zachytáva spôsoby, akým ľudia trávia svoje dovolenky a čas oddychu v hlavnom meste.skonštatovala Garvoldtová. Ďalej upozornila, že víťazné fotografie 8. ročníka Slovak Press Photo budú vystavené od 1. novembra do 31. decembra v Múzeu mesta Bratislavy. Práce nominantov si budú môcť pozrieť návštevníci Radnice prostredníctvom televíznej obrazovky.