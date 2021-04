Bulhari si po protestoch volia nový parlament, hlasovanie sa považuje za referendum o premiérovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bulhari si po niekoľkých mesiacoch protivládnych protestov v nedeľu volia nový parlament. Hlasovanie sa všeobecne považuje za referendum o premiérovi Bojkovi Borisovi . Šesťdesiatročný politický individualista vedie svoju stredopravicovú stranu GERB železnou rukou už viac ako desaťročie a v súčasnosti dúfa, že štvrtýkrát získa post predsedu vlády.Podpora Borisovi začala klesať po tom, ako do ulíc vyšli tisíce ľudí a obvinili jeho vládu zo spolupráce s oligarchami, neschopnosti bojovať proti korupcii a chudobe a zreformovať justičný systém.Najnovšie prieskumy však naznačili, že hoci po voľbách vznikne fragmentovaný parlament, Borisova strana GERB získa najviac kresiel. Podľa predvolebných preferencií jeho strana mala náskok 5 až 10 percentuálnych bodov pred socialistami, ktorí sú jej hlavnými vyzývateľmi. Prieskumy však ukázali, že strana GERB pravdepodobne nebude schopná zostaviť vládu sama.Odhaduje sa, že štvorpercentnú hranicu počtu hlasov potrebných na vstup do parlamentu prvýkrát prekročí niekoľko menších strán vďaka vlne silných protivládnych nálad. Podielu hlasov pre doterajšieho premiéra by však mohla pomôcť predpokladaná nižšia volebná účasť v dôsledku obáv z infekcie koronavírusom a nemožnosti odovzdať svoj hlas poštou.