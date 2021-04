Komisárka pre deti Tomanová riešila vlani stovky podnetov, rodičom sa nepáčilo hlavne prerušenie vyučovania pre COVID-19

Rodičia ju žiadali o návrat detí do škôl

4.4.2021 (Webnoviny.sk) - Podnety na úrad komisárky pre deti sa v roku 2020 najčastejšie zameriavali na výhrady spojené s prerušením školského vyučovania a s tým spojeným právom dieťaťa na vzdelanie.Týkali sa tiež práv dieťaťa na stretávanie s rodičom, ktorému dieťa nebolo súdnym rozhodnutím (alebo schválenej dohody rodičov) zverené do osobnej starostlivosti, problémov nerešpektovania rozhodnutia súdu pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov počas pandémie, problémov spojených s obavami zdravotných rizík ako dôsledok testovania detí na zistenie prítomnosti koronavírusu , šikanovania či zdravotných problémov detí spojených s prekrytím horných dýchacích ciest. Konštatuje to Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020.V súvislosti s opatreniami príslušných orgánov vydanými na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 , ktoré sa týkajú maloletých detí a žiakov, sa na komisárku obrátilo približne 790 rodičov. Žiadali ju o zaujatie stanoviska a zasadenie sa o normalizáciu výučby a navrátenie žiakov do škôl. Najväčšiu časť podnetov možno obsahovo zaradiť k posudzovaniu možného porušenia práv dieťaťa pri otázkach týkajúcich sa nedostatočného utvorenia podmienok na dištančné vzdelávanie a podmieňovania prezenčného vzdelávania preukázaním negatívneho testu.Komisárka Viera Tomanová upozorňuje, že prerušenie školského vyučovania je zásahom do ústavného práva na vzdelanie značného množstva detí a na negatívne následky prerušenia školského vyučovania. Poukázala na zistenia Inštitútu vzdelávacej politiky , podľa ktorých o prístup k vzdelávaniu prišlo počas minulého roka takmer 52-tisíc žiakov základných a stredných škôl (7,5 percenta žiackej populácie). Viac ako osem percent žiakov základných škôl a päť percent študentov stredných škôl sa nemuselo zapojiť do výučby.„Čísla sú ešte alarmujúcejšie v prípade žiakov a študentov špeciálnych škôl a tých zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Až štvrtina detí navštevujúcich základnú školu s vysokým podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nebola zapojená do dištančnej výučby. V prípade stredných škôl s podobným zastúpením študentov išlo o výpadok takmer 14 percent detí z vyučovacieho procesu," píše sa v správe.Aj v uplynulom roku riešila komisárka viaceré podnety v oblasti šikany. Týkali sa šikanovania prevažne v prostredí materských škôl a základných škôl. Podnety poukazovali na šikanovanie medzi spolužiakmi, ale aj na šikanovanie detí zo strany učiteliek. Celkovo bolo preskúmavaných 19 podnetov. V troch prípadoch sa obrátila aj na orgány činné v trestnom konaní. V podnetoch uzavretých v roku 2020, komisárka nezistila taký prístup k dieťaťu, ktorý by mal za následok porušenie práv dieťaťa.Úrad komisárky pre deti v roku 2020 evidoval 1 416 podnetov. Nových podnetov bolo 1 200. V uplynulom roku sa prešetrovalo aj 216 prenesených podnetov z predchádzajúcich rokov, ktoré nebolo možné najmä z dôvodov prebiehajúcich konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy, či inými inštitúciami uzatvoriť v roku 2019. Zamestnanci úradu komisára zaznamenali aj približne 1 600 telefonických podnetov a dopytov.